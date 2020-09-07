Судить задушивших ради Peugeot Ирину Синельникову из Бердска продолжат не раньше октября 2020 в Кемеровском облсуде. Смотрите видео

Один из подсудимых изменил показания в последнем слове и попросил допросить следователя, который составлял протокол при его задержании. Дескать, в изможденном состоянии подозреваемый в убийстве оговорил себя, пошел «в сознанку».

Подсудимый Фурсов и его адвокат Миронов согласуют позиции по вызову новых свидетелей

Кемеровский областной суд 7 сентября отложил на неопределенный срок рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве ради автомобиля Ирины Синельниковой из Бердска. Хотя процесс уже близится к концу. Сегодня предполагалось начать оглашение приговора двоим подсудимым бердчанам — Дмитрию Фурсову и Станиславу Белоусова.

Но первый еще в 4 сентября во время выступления с последним словом изменил показания, заявил, что писал явку с повинной, которой не оказалось в материалах дела. А после перерыва потребовал допросить в суде следователя СК, который составлял протокол при задержании в ночь на 13 января 2019 года. Гособвинитель тоже обратилась к председательствующему судье Алексею Новоселову обеспечить явку следователя в суд.

Он опроверг сведения, занесенные в протокол: дескать, давал показания в изможденном состоянии, «сутки не спавши, не евши», сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

- Я хотел бы отклонить показания и дать новые... На тот момент я был морально и физически подавлен и не мог адекватно давать показания... Они были без перерыва, без отдыха, - аргументировал Фурсов.

Судья отметил, что он подтвердил подписью показания, не сделав никаких замечаний, в том числе о невозможности допроса в силу состояния здоровья. Но Фурсов не смог ответить на вопрос, почему еще 4 сентября он подтверждал свои первые показания, а через три дня от них отказывается.

Кроме того, Фурсов потребовал вызвать в суд еще четырех сотрудников СК и криминалиста, участвовавших в расследование его уголовного дела. Судья удовлетворил ходатайство госовинителя и подсудимого, пояснив, что явка с повинной может смягчить наказание и стать «самостоятельным доказательством».

Но выяснилось, что следователь в данный момент временно нетрудспособен. И неизвестно, когда вернется на работу. Кроме того, адвокат второго подсудимого Станислава Белоусова не сможет участвовать в процессе до 30 сентября. О следующем заседания суд объявит дополнительно. Пока дата открыта. Очевидно, что процесс возобновится не раньше октября.

Стоит напомнить, что уголовное дело о жестоком убийстве Ирины Синельниковой поступило в суд 23 октября 2019 года, 12 ноября начался процесс. Подельники находятся в СИЗО почти год. Прокурор требует для Фурсова наказание 21 год лишения свободы в колонии строго режима, для Станислава Белоусова — на год меньше.

Как убивали мать двоих детей

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск" в ходе судебного заседания 4 сентября после отказа Фурсова от ранее данных показаний, гособвинитель зачитала шокирующие подробности момента убийства, о которых рассказывал в своих показаниях Фурсов:

- Я сменил Белоусова, перехватил удавку и стал душить Ирину. Она стала хрипеть, я взял удавку и снова стал ее душить. И так трижды... Первый раз я стал ее душить, потом вышел из машины Синельникова не двигалась. Но потом стала хрипеть. Я взял удавку и снова начал душить. Третий раз мы поняли, что она жива. Стас взял удавку и стал душить. Он душил несколько минут, потом предложил мне и я взял удавку и стал душить.

На вопрос гособвинителя, осознавал ли он, что жертва была еще жива, Фурсов ответил утвердительно, но заявил, что он не убивал, а «создавал видимость, что пытался душить».

Из озвученных обстоятельств дела понятно, что готовясь убивать автовладельцев ради того, чтобы завладеть их автомобилями, сначала планировали стрелять из пистолета в висок. Но решили остановиться на удавке.

Циничное убийство

11 января 2019 года Фурсов и Белоусов под предлогом покупки авто выехали с Ириной Синельниковой из Бердска и жестоко расправились с ней. Как полагает следствие, фигуранты еще в конце 2018 года планировали убивать владельцев авто, чтобы перепродавать их машины и пользоваться деньгами. Есть сведения о четырех предложениях о сделке. Но Синельникова стала и первой и последней жертвой душегубов.

Гособвинение расценивает убийство как совершенное с особым цинизмом. Молодую бердчанку задушили заранее приготовленной удавкой, предварительно оглушив электрошокером. Преступление подельники готовили заранее, распределяли роли. Фурсов был за рулем «Пежо», которое якобы проверял перед покупкой. Ирину посадили на переднее пассажирское сидение. А Белоусов сел сзади, чтобы накинуть удавку на шею.

Подельники знали, что у Ирины двое детей 4 и 10 лет. Она сама рассказала об этом во время «тест-драйва» по трассе Р-256. Женщина молила о пощаде, яростно сопротивлялась и звала на помощь. Но это не остановило убийц. Они долго ехали с трупом, не боясь встретиться с полицейскими. Первоначально следствие полагало, что ее на январский мороз выбросили еще живой. Однако экспертиза показала, что она была мертва.

Несколько дней Ирину искали полиция и волонтеры. 13 января оперативники обнаружили ее тело в глуши у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе. Именно поэтому уголовное дело рассматривает Кемеровский облсуд — по месту совершения преступления.

Как полагает следствие, убийцы забрали в целях наживы автомобиль (они выручили за него 150 тыс. рублей, быстро продав по дешевке в Кемеровской области, экспертиза показала, что в реального «Пежо» стоил в два раза дороже), у Ирины пропали золотые украшения, документы, телефон. Сотовый выбросили, а сумку сожгли. Впрочем, защита подсудимых отрицает факт кражи золота на сумму 290 тыс. рублей и требует исключить этот эпизод из обвинения.

- Якобы золотых украшений на такую сумму было на погибшей. Они предъявили бирки от изделий, но чеки не предъявили. Но прокурор требует вменить кражу золота подсудимым. Но его нигде не нашли. Мы полагаем, что его не было. Поэтому адвокаты просят не только смягчения наказания, но и уменьшения суммы ущерба, - рассказал «Курьер. Среда. Бердск» адвокат Юрий Миронов.

От того, чью позицию примет суд, зависит размер компенсации убытков семье погибшей Ирины Синельниковой.