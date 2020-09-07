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Скончался от коронавируса 61 россиянин за сутки на 7 сентября. Жертв уже 17 820

17:24 07.09.2020 Фото: pixabay.com
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За весь период выписано по выздоровлении 840 949 человек.

Скончался от коронавируса 61 россиянин за сутки на 7 сентября. Жертв уже 17 820
Названа категория людей, чаще всего умирающая от коронавируса

За сутки от CoViD-19 полностью излечилось 2823 пациента.

В России за прошедшие 24 часа выявили 5 195 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные привёл федеральный оперативный штаб, который следит за ситуацией с эпидемией. Это больше, чем количество выздоровевших.

Как отмечается, у 22,2% новых пациентов отсутствовали клинические проявления болезни. За сутки полностью выздоровело 2823 человека, 61 человек скончался. Больше всего оправившихся от коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве, Воронежской и Московской областях.

Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 025 505 случаев заражения CoViD-19.

— За весь период выписано по выздоровлении 840 949 человек. За весь период от коронавируса умерло 17 820 человек, — отмечается в сообщении штаба.

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