Кто туту, а кто остался? Считаете ли вы эмиграцию нечестным и непатриотичным поступком своей жизни?

Эмиграционные настроения — 2020: где родился, там и пригодился

Пандемия коронавируса — плохое время для эмиграции. Россияне остаются дома.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования об эмиграционных настроениях россиян.

Абсолютное большинство россиян (82%) не выражают желания переехать в другую страну на постоянное место жительства. Чаще перспективы переезда рассматривают для себя как неприемлемые наши сограждане старше 34 лет: 35–44 лет — 78%, 45–59 — 90%, 60 и старше — 96%. Задумываются о смене страны проживания 16% опрошенных, в том числе среди молодежи 18–24 лет — 38%.

Однако серьезность эмиграционных намерений (готовность реализовать планы по переезду в течение ближайших пары лет) подтвердили 11% от числа тех, кто хочет переехать (16%). С 2017 г. эта доля снизилась на 6 п.п.

Также 39% из них сообщили, что не предпринимают никаких подготовительных действий для реализации переезда. Те, кто предпринимают, чаще учат язык (29%), консультируются с теми, кто уже переехал (21%), собирают информацию о стране (16%) или копят средства (16%).

Основные причины принятия решения о переезде, по словам 16% потенциальных эмигрантов: более высокий уровень жизни/зарплат/пенсий/пособий в зарубежных странах (50%, −6 п.п. с 2019 г.); неудовлетворенность современной политикой властей (22%); законодательные аспекты (17%); социальная защищенность, стабильность (16%) и уровень медицины (11%).

В целом каждый второй россиянин считает, что эмиграция — это нечестный, непатриотичный поступок (51%). В данном вопросе наблюдаются различия между поколениями: респонденты старше 35 лет чаще не одобряют эмиграцию (35-44 лет — 50%, 45-59 лет — 59%, старше 60 лет — 69%), в то время как представители молодежи чаще считают, что не важно, где человек живет, главное — чтобы было комфортно (18-24 лет — 71%, 25-34 лет — 64%).

За год на 3 п.п. сократилась доля россиян, утверждающих, что желающих эмигрировать сейчас больше, чем раньше (29%). Четверть опрошенных придерживаются мнения, что их ни больше, ни меньше, чем несколько лет назад (25%), а каждый пятый считает, что их меньше, чем несколько лет назад (18%). Треть россиян (29%) затруднились ответить на данный вопрос.

Источник: ВЦИОМ