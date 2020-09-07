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На сколько вырастет зарплата бюджетников с 1 октября, разъяснили в правительстве

17:50 07.09.2020 Фото: pixabay.com
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Мера также коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

На сколько вырастет зарплата бюджетников с 1 октября, разъяснили в правительстве
Зарплаты бюджетников с октября проиндексируют на три процента

С 1 октября на три процента проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.
Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Мера также коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.

Источник: РИА Новости

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