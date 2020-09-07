На сколько вырастет зарплата бюджетников с 1 октября, разъяснили в правительстве

Мера также коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

Зарплаты бюджетников с октября проиндексируют на три процента

С 1 октября на три процента проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений.

Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Мера также коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.



Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.

Источник: РИА Новости