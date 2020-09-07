Более высокий тариф по ОСАГО будут назначать автолюбителям Бердска
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниКрасотаСвадьбаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
18.02
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Более высокий тариф по ОСАГО будут назначать автолюбителям Бердска

5:41:039/7/2020
0

<div></div>

Это касается тех, кто часто нарушает правила дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, 5 сентября вступило в силу указание, которое позволит страховщикам назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Это стало вторым этапом реформы индивидуализации тарифа ОСАГО.

На первом этапе, который состоялся в начале 2019 года, расширили тарифный коридор. При этом базовую ставку тарифа, как уточнили в пресс-службе, страховая компания все еще устанавливала в целом для территории. Теперь её будут устанавливать индивидуально для каждого водителя, но в границах тарифного коридора, который расширен еще на 10 процентов вверх и вниз.

Базовая ставка страхового тарифа для легковых автомобилей физических лиц может варьироваться от 2471 рублей до 5436 рублей. Перечень критериев, которые страховые компании будут использовать для расчёта индивидуального базового тарифа, будут размещены на сайте. Базовый тариф умножается на привычные коэффициенты – территории, коэффициент «бонус-малус», возраст-стаж, мощности автомобиля и так далее.

Источник: svidetel24.info

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскМокрый снег и гололед: какую погоду обещают синоптики 19 февраля жителям Бердска?
    6:30:02 2/19/2021
    Мокрый снег и гололед: какую погоду обещают синоптики 19 февраля жителям Бердска?
    Великий пост 2021: Когда начнется и как готовиться?
    5:00:56 2/19/2021
    Великий пост 2021: Когда начнется и как готовиться?
    Сын Тарзана станцевал на пилоне с девушкой, как звездный отец
    4:00:50 2/19/2021
    Сын Тарзана станцевал на пилоне с девушкой, как звездный отец
    Лунный календарь благоприятных дней для стрижки волос до конца февраля 2021 года
    3:00:59 2/19/2021
    Лунный календарь благоприятных дней для стрижки волос до конца февраля 2021 года
    19 февраля - День орнитолога в России: История и традиции важной профессиональной даты
    2:00:32 2/19/2021
    19 февраля - День орнитолога в России: История и традиции важной профессиональной даты
    Съемки «Дома-2» на СТС Love остановились
    1:00:54 2/19/2021
    Съемки «Дома-2» на СТС Love остановились
    Кто попадет под санкции ЕС из-за Навального в России, узнал Bloomberg
    11:01:01 2/18/2021
    Кто попадет под санкции ЕС из-за Навального в России, узнал Bloomberg
    Срок получила активистка "Открытой России": Суд впервые вынес приговор по делу о нежелательных организациях
    10:37:38 2/18/2021
    Срок получила активистка "Открытой России": Суд впервые вынес приговор по делу о нежелательных организациях
    Подогреватель еды сломался на космической станции. Ранее выходили из строя туалет и доставка кислорода на МКС
    10:26:48 2/18/2021
    Подогреватель еды сломался на космической станции. Ранее выходили из строя туалет и доставка кислорода на МКС
    71-летняя Алла Пугачева впечатлила дерзким образом в черном мини
    10:20:52 2/18/2021
    71-летняя Алла Пугачева впечатлила дерзким образом в черном мини