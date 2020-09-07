Более высокий тариф по ОСАГО будут назначать автолюбителям Бердска

Это касается тех, кто часто нарушает правила дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, 5 сентября вступило в силу указание, которое позволит страховщикам назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Это стало вторым этапом реформы индивидуализации тарифа ОСАГО. На первом этапе, который состоялся в начале 2019 года, расширили тарифный коридор. При этом базовую ставку тарифа, как уточнили в пресс-службе, страховая компания все еще устанавливала в целом для территории. Теперь её будут устанавливать индивидуально для каждого водителя, но в границах тарифного коридора, который расширен еще на 10 процентов вверх и вниз. Базовая ставка страхового тарифа для легковых автомобилей физических лиц может варьироваться от 2471 рублей до 5436 рублей. Перечень критериев, которые страховые компании будут использовать для расчёта индивидуального базового тарифа, будут размещены на сайте. Базовый тариф умножается на привычные коэффициенты – территории, коэффициент «бонус-малус», возраст-стаж, мощности автомобиля и так далее.
Это касается тех, кто часто нарушает правила дорожного движения.
Как сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, 5 сентября вступило в силу указание, которое позволит страховщикам назначать более низкий тариф аккуратным водителям и более высокий тариф тем, кто водит рискованно и нарушает правила дорожного движения. Это стало вторым этапом реформы индивидуализации тарифа ОСАГО.
На первом этапе, который состоялся в начале 2019 года, расширили тарифный коридор. При этом базовую ставку тарифа, как уточнили в пресс-службе, страховая компания все еще устанавливала в целом для территории. Теперь её будут устанавливать индивидуально для каждого водителя, но в границах тарифного коридора, который расширен еще на 10 процентов вверх и вниз.
Базовая ставка страхового тарифа для легковых автомобилей физических лиц может варьироваться от 2471 рублей до 5436 рублей. Перечень критериев, которые страховые компании будут использовать для расчёта индивидуального базового тарифа, будут размещены на сайте. Базовый тариф умножается на привычные коэффициенты – территории, коэффициент «бонус-малус», возраст-стаж, мощности автомобиля и так далее.