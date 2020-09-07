«Ему не выжить в тюрьме»: пощадить Ефремова просит у Путина актер Охлобыстин

Актер и священник Иван Охлобыстин накануне приговора Михаилу Ефремову обратился в Сети к президенту России Владимиру Путину. Обращение он разместил на своей странице во «ВКонтакте».
Охлобыстин заявил, что обращается к Владимиру Путину с личной просьбой.
Иван Охлобыстин, актер: «Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую „несправедливость“, которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности».
Помимо этого, Охлобыстин попросил президента «пощадить» Ефремова своим личным указом, поскольку тот не выживет в тюрьме.
Иван Охлобыстин, актер: «Ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он — сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества. Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека и я все-таки прошу».
Напомним, что ранее Охлобыстин уже неоднократно высказывался в защиту Ефремова, который является крестным отцом его старшей дочери. Так, он призывал дать артисту условный срок. Потом Охлобыстин заявлял, что Ефремов после смертельного ДТП «изводит себя» и как совестливый человек хочет в тюрьму.
Ранее программа «Новые русские сенсации» на НТВ показала 12 минут тайного совещания Михаила Ефремова и его адвоката Эльмана Пашаева. Судя пока кадрам, запись была сделана буквально накануне официального признания артистом вины в смертельном ДТП.
Приговор по резонансному делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова будет оглашен в Пресненском суде завтра, 8 сентября. Прокурор потребовала для артиста 11 лет лишения свободы.