«Ему не выжить в тюрьме»: пощадить Ефремова просит у Путина актер Охлобыстин

Он призывал дать обвиняемому в смертельном ДТП условный срок, поскольку уверен, что Ефремов не представляет никакой опасности для общества.

Михаил Ефремов в Пресненском суде со своим адвокатом Эльманом Пашаевым. Приговор огласят 8 сентября

Актер и священник Иван Охлобыстин накануне приговора Михаилу Ефремову обратился в Сети к президенту России Владимиру Путину. Обращение он разместил на своей странице во «ВКонтакте».

Охлобыстин заявил, что обращается к Владимиру Путину с личной просьбой.

Иван Охлобыстин, актер: «Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую „несправедливость“, которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворстве прозападно настроенной, либеральной общественности».

Помимо этого, Охлобыстин попросил президента «пощадить» Ефремова своим личным указом, поскольку тот не выживет в тюрьме.

Иван Охлобыстин, актер: «Ему не выжить в тюрьме. Он слаб, он раздавлен, он лишен репутации и будущего. Он — сам себе приговор. Он не представляет никакой опасности для общества. Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека и я все-таки прошу».

Напомним, что ранее Охлобыстин уже неоднократно высказывался в защиту Ефремова, который является крестным отцом его старшей дочери. Так, он призывал дать артисту условный срок. Потом Охлобыстин заявлял, что Ефремов после смертельного ДТП «изводит себя» и как совестливый человек хочет в тюрьму.

Ранее программа «Новые русские сенсации» на НТВ показала 12 минут тайного совещания Михаила Ефремова и его адвоката Эльмана Пашаева. Судя пока кадрам, запись была сделана буквально накануне официального признания артистом вины в смертельном ДТП.

Приговор по резонансному делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова будет оглашен в Пресненском суде завтра, 8 сентября. Прокурор потребовала для артиста 11 лет лишения свободы.