Проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 октября. Насколько будут получать больше?

Повышение заработков проводится независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.

75% россиян не хватает зарплаты С 1 октября на три процента проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Мера также коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей. Индексация — одна из основных государственных гарантий по оплате труда, должна проводиться независимо от желания работодателя в отношении всех сотрудников, с которыми заключен трудовой договор. Размер зависит от уровня инфляции.

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