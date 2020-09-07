Отказались вводить для безработных выплаты под базовый доход в Госдуме

Противники идеи пояснили, что государство в коронавирус и так повысило пособие по безработице. И предложили в целом повысить выплаты "до приличного уровня".

В Госдуме воспротивились введению базового дохода для россиян

Сенатор Андрей Кутепов предложил выплачивать базовый доход безработным россиянам. В Госдуме призвали "не городить огород", а сделать нечто иное, рассказал радио Sputnik депутат Ярослав Нилов.

Идея введения базового дохода для безработных россиян появилась у главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова. Свою мысль он оформил в качестве письма на имя помощника президента Максима Орешкина. В документе речь идет о том, чтобы ввести в России практику регулярных фиксированных выплат для поддержки граждан во время пандемии коронавируса. Сенатор Андрей Кутепов уверен, что подобные выплаты должны помочь обеспечить безработным россиянам минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности и социально-экономического положения.

В Государственной думе с таким подходом не согласились. Председатель комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов сообщил, что и без новых выплат у государства есть все необходимые инструменты для помощи россиянам.

"Как председатель социального комитета и представитель фракции ЛДПР, я за любые меры поддержки наших граждан, тем более, когда они оказываются в сложной жизненной ситуации. При этом я считаю, что не надо городить огород. Достаточно в рамках действующей системы, если на это есть средства, обеспечить достойные пособия тем, кто официально является безработным. По сути, платить два пособия человеку, который оказался в трудной ситуации, я сомневаюсь, что это корректно", – рассказал депутат.

Вместо введения новой выплаты достаточно увеличить уже существующие, полагает Ярослав Нилов.

"Я полагаю, что мысль сенатора Кутепова надо дальше развивать, но надо понимать, что у нас и так действует система поддержки безработных граждан. В рамках этой системы довести уровень пособий хотя бы временно до приличного уровня можно, не вводя никакие дополнительные пособия", – пояснил депутат в интервью радио Sputnik.