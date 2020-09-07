Смерть на охоте: Выстрелил в грудь из ружья случайно товарищу 42-летний стрелок в Новосибирской области

В июле 2020 года они охотились на сурка в Черепановском районе. Раненого доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело.

Охотник думал, что ружье разряжено и нажал на спусковой крючок

В Черепановском районе перед судом предстанет мужчина, причинивший знакомому смерть на охоте, сообщили 7 сентября в региональном управлении СКР 7 сентября.

Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя р.п. Краснообск Новосибирского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в начале июля текущего года в дневное время обвиняемый вместе со своим знакомым охотились на пушного зверя (сурка) в окрестностях с. Украинка Черепановского района. После охоты мужчины подошли к автомобилю, обвиняемый открыл заднюю пассажирскую дверь и стал укладывать имеющиеся при себе карабин. При этом ошибочно полагая, что карабин разряжен, нажал на спусковой крючок, в результате чего произошел случайный выстрел в грудную клетку стоявшему с противоположной стороны автомобиля потерпевшему.

Обвиняемый, поняв, что мужчина ранен, тут же позвонил в скорую медицинскую помощь и сообщил о произошедшем. От полученного огнестрельного ранения 56-летний потерпевший скончался при его госпитализации в медицинское учреждение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.