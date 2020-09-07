07.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Смерть на охоте: Выстрелил в грудь из ружья случайно товарищу 42-летний стрелок в Новосибирской области

19:06 07.09.2020 Фото: pixabay.com
0

В июле 2020 года они охотились на сурка в Черепановском районе. Раненого доставили в больницу, но врачам не удалось его спасти. СК возбудил уголовное дело.

Смерть на охоте: Выстрелил в грудь из ружья случайно товарищу 42 летний стрелок в Новосибирской области
Охотник думал, что ружье разряжено и нажал на спусковой крючок

В Черепановском районе перед судом предстанет мужчина, причинивший знакомому смерть на охоте, сообщили 7 сентября в региональном управлении СКР 7 сентября.

Следственными органами Следственного комитета России  по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя р.п. Краснообск Новосибирского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По версии следствия, в начале июля текущего года в дневное время обвиняемый вместе со своим знакомым охотились на пушного зверя (сурка) в окрестностях с. Украинка Черепановского района. После охоты мужчины подошли к автомобилю, обвиняемый открыл заднюю пассажирскую дверь и стал укладывать имеющиеся при себе карабин. При этом ошибочно полагая, что карабин разряжен, нажал на спусковой крючок, в результате чего произошел случайный выстрел в грудную клетку стоявшему с противоположной стороны автомобиля потерпевшему.

Обвиняемый, поняв, что мужчина ранен, тут же позвонил в скорую медицинскую помощь и сообщил о произошедшем. От полученного огнестрельного ранения 56-летний потерпевший скончался при его госпитализации в медицинское учреждение.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Несчастный случай?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Оправдательный приговор за убийство гея отменил суд в Москве
20:54 07-09-2020
Оправдательный приговор за убийство гея отменил суд в Москве
Умер российский актер Сергей Колтаков
20:41 07-09-2020
Умер российский актер Сергей Колтаков
Навальный вышел из комы. Его состояние улучшилось
20:23 07-09-2020
Навальный вышел из комы. Его состояние улучшилось
Скрывали смертность от COVID-19 российские больницы. Искажение статистики обнаружил Росздравнадзор
20:14 07-09-2020
Скрывали смертность от COVID-19 российские больницы. Искажение статистики обнаружил Росздравнадзор
Три трупа из-за наследства: Застрелил двух родственниц и покончил с собой житель Подмосковья
19:55 07-09-2020
Три трупа из-за наследства: Застрелил двух родственниц и покончил с собой житель Подмосковья
На митинг против агрессивного Васи вышли 3-классники. Полиция опрашивает детей
19:43 07-09-2020
На митинг против агрессивного Васи вышли 3-классники. Полиция опрашивает детей
БердскКогда полностью уйдут с дистанционки школы Новосибирской области, объявил Травников 1
19:33 07-09-2020
Когда полностью уйдут с дистанционки школы Новосибирской области, объявил Травников
Розыск: В изнасиловании подозревают уроженца Таджикистана по прозвищу Ахмед в Новосибирской области
19:20 07-09-2020
Розыск: В изнасиловании подозревают уроженца Таджикистана по прозвищу Ахмед в Новосибирской области
Смерть на охоте: Выстрелил в грудь из ружья случайно товарищу 42-летний стрелок в Новосибирской области
19:06 07-09-2020
Смерть на охоте: Выстрелил в грудь из ружья случайно товарищу 42-летний стрелок в Новосибирской области
Отказались вводить для безработных выплаты под базовый доход в Госдуме
18:53 07-09-2020
Отказались вводить для безработных выплаты под базовый доход в Госдуме