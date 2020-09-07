Четыре человека погибли на дорогах Бердска за восемь месяцев года

Со сводкой аварийности читателей «Свидетеля» познакомила Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО. — Всего за 8 месяцев 2020 года на территории города Бердска зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, — констатирует Ольга Николаевна. — В них 4 человека погибло и 32 человека травмировано. За аналогичный период прошлого года, по словам инспектора отделения пропаганды, было зарегистрировано 42 ДТП, в которых 2 человека погибло и 54 человека травмировано. Налицо резкое ухудшение аварийной ситуации в Бердске за прошедший год. — По вине водителей произошло 23 ДТП, в которых 3 человека погибло и 28 человек травмировано. По вине пешеходов зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 человека травмировано. Напомним, что самым жутким ДТП с летальным исходом стал недавний смертельный наезд грузового автомобиля на 17-летнюю выпускницу школы №1. Судя по представленной Гейнисман сводке в смертельной аварии повинен водитель КамАЗа, не увидевший перебегавшую дорогу школьницу.
Со сводкой аварийности читателей «Свидетеля» познакомила Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО.
— Всего за 8 месяцев 2020 года на территории города Бердска зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, — констатирует Ольга Николаевна. — В них 4 человека погибло и 32 человека травмировано.
За аналогичный период прошлого года, по словам инспектора отделения пропаганды, было зарегистрировано 42 ДТП, в которых 2 человека погибло и 54 человека травмировано.
Налицо резкое ухудшение аварийной ситуации в Бердске за прошедший год.
— По вине водителей произошло 23 ДТП, в которых 3 человека погибло и 28 человек травмировано. По вине пешеходов зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 человека травмировано.
Напомним, что самым жутким ДТП с летальным исходом стал недавний смертельный наезд грузового автомобиля на 17-летнюю выпускницу школы №1. Судя по представленной Гейнисман сводке в смертельной аварии повинен водитель КамАЗа, не увидевший перебегавшую дорогу школьницу.