Четыре человека погибли на дорогах Бердска за восемь месяцев года
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Четыре человека погибли на дорогах Бердска за восемь месяцев года

6:59:289/7/2020
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Со сводкой аварийности читателей «Свидетеля» познакомила Ольга Гейнисман, старший госинспектор отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД по НСО.

— Всего за 8 месяцев 2020 года на территории города Бердска зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, — констатирует Ольга Николаевна. — В них 4 человека погибло и 32 человека травмировано.

За аналогичный период прошлого года, по словам инспектора отделения пропаганды, было зарегистрировано 42 ДТП, в которых 2 человека погибло и 54 человека травмировано.

Налицо резкое ухудшение аварийной ситуации в Бердске за прошедший год.

— По вине водителей произошло 23 ДТП, в которых 3 человека погибло и 28 человек травмировано. По вине пешеходов зарегистрировано 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 4 человека травмировано.

Напомним, что самым жутким ДТП с летальным исходом стал недавний смертельный наезд грузового автомобиля на 17-летнюю выпускницу школы №1. Судя по представленной Гейнисман сводке в смертельной аварии повинен водитель КамАЗа, не увидевший перебегавшую дорогу школьницу.

Источник: svidetel24.info

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