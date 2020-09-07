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Розыск: В изнасиловании подозревают уроженца Таджикистана по прозвищу Ахмед в Новосибирской области

19:20 07.09.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Знающих местонахождение иностранца, который может передвигаться на велосипеде, просят сообщить в полицию. Предположительно, он совершил преступление в Верх-Туле.

Розыск: В изнасиловании подозревают уроженца Таджикистана по прозвищу Ахмед в Новосибирской области
Его разыскивает полиция

Отделом полиции «Верх-Тулинский» Межмуниципального отдела МВД России «Новосибирский» по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера разыскивается Файзов Абдуло Нарзулоевич по прозвищу «Ахмед» (на фото).

Об этом 7 сентября сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

ПРИМЕТЫ: гражданин Таджикистана, возраст 32-35 лет, среднего телосложения, рост 175-180 см., волос темный, прямой, средней длины, губы средние, может передвигаться на велосипеде серо-зеленого цвета.

Всем, кому что-либо известно о подозреваемом, просят сообщить в полицию по телефонам: 293-32-02, 232-20-38, 272-82-03, 8-913-704-6899.

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