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Три трупа из-за наследства: Застрелил двух родственниц и покончил с собой житель Подмосковья

19:55 07.09.2020 Фото: pixabay.com
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5 сентября в частном доме мужчина во время ссоры из-за раздела имущества выстрелил из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь, которые скончались на месте.

Три трупа из за наследства: Застрелил двух родственниц и покончил с собой житель Подмосковья
В Подмосковье мужчина застрелил двух родственниц из-за наследства

Мужчина в подмосковном Дмитрове застрелил из охотничьего ружья двух женщин из-за раздела имущества, а затем покончил с собой, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по области.

"Следователем следственного отдела по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и мужчины с огнестрельными ранениями (п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, 5 сентября в частном доме мужчина во время ссоры из-за раздела имущества выстрелил из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь. Женщины скончались на месте. После этого мужчина покончил с собой.

Следователи уже изъяли огнестрельное оружие и осмотрели место происшествия, сейчас допрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, назначены экспертизы.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что мужчина приходился убитым родственником.

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