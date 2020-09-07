Когда полностью уйдут с дистанционки школы Новосибирской области, объявил Травников

Сейчас образовательный процесс в школах Бердска и региона происходит в смешанном режиме - с чередованием очной и заочной форм: три дня ходят на уроки, два дня в неделю занимаются дома.

Травников назвал возможный срок возвращения школ к штатному расписанию

В Новосибирской области школы могут отказаться от смешанного формата обучения через две недели или месяц. Такое заявление сделал губернатор Андрей Травников на оперативном совещании в понедельник, передает пресс-служба регионального правительства.

«Вот такой смешанный режим, я считаю, что должен быть временным явлением на период начала учебного года. Мое мнение, надо поднимать вопрос, завтра обсудим на оперативном штабе, чтобы две недели — месяц отработать в этом режиме, а потом возвращаться к обычному, привычному для нас режиму работы в эпидсезон, то есть, с введением карантина в отдельных классах и в отдельных школах, а все остальное должно работать в нормальном режиме», — сказал Травников.

На данный момент образовательный процесс в новосибирских школах происходит в смешанном режиме, то есть с чередованием очной и заочной форм. Так же учатся дети в школах Бердска - три дня ходят на уроки, два дня в неделю занимаются дома.