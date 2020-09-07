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На митинг против агрессивного Васи вышли 3-классники. Полиция опрашивает детей

19:43 07.09.2020 Фото: sakhalin.info
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Мальчик терроризировал одноклассников и его перевели на домашнее обучение. Но 1 сентября 2020 он снова пришел в школу. Родители в шоке.

На митинг против агрессивного Васи вышли 3 классники. Полиция опрашивает детей
Полиция опрашивает южно-сахалинских детей, которые с плакатами  митинговали против Васи

Скандал, который возник в школе №21 Южно-Сахалинска, никак не утихнет. В прошлый четверг по результатам митинга Васю перевели на заочное обучение, а уже в пятницу свою проверку начала полиция. По информации одной из активисток, на руки никаких официальных документов они не получили, но детей начали опрашивать правоохранительные органы.

— Допрашивают детей в школе и берут показания у родителей. Детей опрашивают без присутствия родителей. Нашего учителя вызывают к директору, на это время приходит учитель на замену, и полиция вызывает ребенка с уроков, — рассказывает мама-активистка. По информации ИА Sakh.com, для того, чтобы не нарушать протокол, опрос ведется в присутствии социального педагога.

Родители недовольны тем, что происходит, и как полиция ведет свое расследование из-за несогласованного митинга с привлечением несовершеннолетних сахалинцев, которые проявили свою позицию из-за козней Васи. Активисты хоть и не получали официальных уведомлений, но уже занимаются поиском юристов — вполне возможно, что они могут понадобиться им после произошедшего.

В пресс-службе УМВД корреспонденту ИА Sakh.com дали короткий комментарий, что по данному факту проводится проверка на предмет нарушения административного законодательства.

История с Васей, который терроризировал одноклассников, стала известна осенью прошлого года, и после огласки его отправили на очно-заочное обучение, но 1 сентября он вернулся в школу. Последние вышли на митинг, и власти отправили мальчика снова учиться вне стен учебного заведения.

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