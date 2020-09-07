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Скрывали смертность от COVID-19 российские больницы. Искажение статистики обнаружил Росздравнадзор

20:14 07.09.2020 Фото: Nso.ru
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Учреждения по-разному кодировали причины смерти пациентов в ковидных стационарах. У некоторых умерших в качестве причины смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания либо болезни органов дыхания.

Скрывали смертность от COVID 19 российские больницы. Искажение статистики обнаружил Росздравнадзор
Росздравнадзор обнаружил искажавшие смертность от COVID-19 больницы
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скрывали смертность от COVID 19 российские больницы. Искажение статистики обнаружил Росздравнадзор

Скрывали смертность от COVID-19 российские больницы. Искажение статистики обнаружил РосздравнадзорХватит молчать: Историю лечения от COVID-19 приглашаем рассказать переболевших жителей БердскаЕщё 1959 новостей

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о неточностях в статистике по смертности от COVID-19 в ряде больниц, сообщает "Медицинский вестник".

Выступая на Общероссийском семинаре "Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии", глава ведомства рассказала, что из-за разночтений при регистрации смертей пациентов в "ковидных" стационарах обнаружились неточности в конечных цифрах.

"Были стационары, где практически 100% летальных исходов шифровались как смерти от COVID-19, а были те, в которых практически ноль преподносился как смертность от COVID-19", — сказала Самойлова.

Она пояснила, что разные учреждения по-разному кодировали причины смерти пациентов в стационарах для лечения зараженных коронавирусом. В частности, у некоторых умерших в качестве причины смерти указывались сердечно-сосудистые заболевания либо болезни органов дыхания.

Самойлова призвала проанализировать, каким образом шифровалась смертность от коронавируса в стационарах для больных COVID-19. Она отметила, что необходимо сделать из этого "выводы на будущее".

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. В России в настоящее время зарегистрировано свыше одного миллиона случаев инфицирования. Болезнь унесла жизни 17 871 пациента, более 840 000 больных выздоровели.

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