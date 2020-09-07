Навальный вышел из комы. Его состояние улучшилось

Сейчас его отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Пациент стал реагировать на окружающих.

Алексея Навального вывели из медикаментозной комы

Алексея Навального вывели из медицинской комы и отключили от аппарата ИВЛ, состояние пациента улучшилось.

Он стал реагировать на обращения окружающих. Его постепенно отключают от аппарата ИВЛ, он реагирует на речь. Об этом говорится в сообщении клиники Charite, которое опубликовано в понедельник.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа находится в Charite в Берлине, улучшилось. Искусственную кому, которая поддерживалась медикаментами, можно было завершить", - говорится в сообщении.

Долгосрочные последствия для здоровья Навального все еще нельзя исключать, отмечается в пресс-релизе.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований российские врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче оппозиционера сибирские специалисты не нашли.

Позднее Навального перевезли в Германию. На прошлой неделе правительство ФРГ заявило, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Пациент остается в стабильном, но тяжелом состоянии.

Москва направила в Берлин официальный запрос по ситуации с Навальным.