Оправдательный приговор за убийство гея отменил суд в Москве

Суд присяжных признал, что после оскорблений по поводу нетрадиционной сексуальной ориентации со стороны подсудимого погибший "сам упал на нож".

Суд отменил оправдательный вердикт присяжных

Московский городской суд (Мосгорсуд) отметил оправдательный приговор Антону Бережному по делу о нападении на двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации около Курского вокзала. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

«Уголовное дело передать на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе со стадии предварительного слушания», — уточняется в сообщении.

Апелляционное представление государственного обвинения и апелляционная жалоба защитника потерпевшего были частично удовлетворены.

Летом 2019 года, по версии следствия, Бережной напал с ножом на Романа Едалова и Евгения Ефимова у входа в столичный Курский вокзал. При этом он выкрикивал оскорбления, связанные с их сексуальной ориентацией. Едалов погиб, Ефимов получил только легкое ножевое ранение.

В отношении Бережного возбудили уголовное дело по статьям «Убийство» и «Побои». Он частично признал свою вину, заявив, что погибший «сам упал на нож». Суд присяжных оправдал Бережного, посчитав, что он действительно не убивал человека, передает РБК.

Басманный суд Москвы в феврале 2020-го приговорил подозреваемого к одному году и 11 месяцам ограничения свободы, его освободили в зале суда.