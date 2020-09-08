08.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу

17:41 08.09.2020
6

Желающих, приглашаем на собеседование по будням к 9-00 по адресу г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Хим завода). Вход свободный.

ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Дворник, график работы пятидневка, з/п 20 000 руб

- Грузчик, график работы 2/2, з/п от 18 000 руб

- Плотник,  график работы пятидневка, з/п 25 000 руб

- Электромонтер, график работы 2/2, з/п 25 000 -30 000 руб

обслуживание и ремонт электрооборудования.

- Лаборант, график работы 2/2, з/п 20 000 руб

проверка качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, контроль процессов производства, температурно-влажностный контроль хранения сырья.

- Слесарь-наладчик, сменный график работы, з/п 35 000-40 000 руб

Осуществление настройки и ремонта кондитерского оборудования.

- Мужчины  на производство, сменный график работы, зарплата сдельная.

- Технолог кондитерского производства, з/п  30 000 руб.

Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины. Разработка и внедрение технологических процессов, новых видов продукции, технологического оборудования, режимов производства. Участие в мероприятиях по совершенствованию технологии производства кондитерских изделий. Разработка технологической документации.

- Кладовщик, график работы 2/2, з/пл 25 000 руб.

  • Приём и организация хранения товара на складе;
  • Организация и участие в погрузо-разгрузочных работах;
  • Участие в инвентаризациях;
  • Работа в 1С;

- Уборщица в офис, график работы пятидневка, зп 20 000 руб

- Фасовщицы-упаковщицы, график работы сменный, зп  сдельная.

Упаковка производимой продукции.

т. 8-383-209-27-53. Доставка служебным транспортом из Линева и Искитима (за счет Компании), льготное питание в столовой Компании.

Желающих, приглашаем на собеседование по будням к 9-00 по адресу г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Хим завода). Вход свободный.

на правах рекламы

Мнение читателей
0
4
2
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Заткнула рот и нос до смерти: Истязала и задушила 2-летнюю девочку опекунша
18:31 08-09-2020
Заткнула рот и нос до смерти: Истязала и задушила 2-летнюю девочку опекунша
Бердск"Чуть в обморок не упала!": Гудроном залили балкон при ремонте крыши дома № 96 по ул. Боровой в Бердске
18:24 08-09-2020
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск" 3
18:15 08-09-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Приговор Ефремову: 8 лет колонии за смертельное ДТП
18:05 08-09-2020
Приговор Ефремову: 8 лет колонии за смертельное ДТП
БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
18:00 08-09-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
БердскАдский ад: Задыхался, но помогал старушкам заползти в «скорую», пациент пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст
17:55 08-09-2020
Адский ад: Задыхался, но помогал старушкам заползти в «скорую», пациент пульмонологии ЦГБ Бердска. История из первых уст
Редчайшие и красивые имена 2020 года для девочек по церковному календарю и гороскопу
17:46 08-09-2020
Редчайшие и красивые имена 2020 года для девочек по церковному календарю и гороскопу
БердскМассово отключат горячую воду 9 сентября 2020 в домах в центре и Микрорайоне Бердска. Список адресов 1
17:45 08-09-2020
Массово отключат горячую воду 9 сентября 2020 в домах в центре и Микрорайоне Бердска. Список адресов
Первую партию вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот
17:45 08-09-2020
Первую партию вакцины «Спутник V» выпустили в гражданский оборот
"Добро пожаловать, малышка! Мы ждали тебя!": Глюкоза поделилась радостной новостью с поклонниками
17:44 08-09-2020