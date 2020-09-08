ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
- Дворник, график работы пятидневка, з/п 20 000 руб
- Грузчик, график работы 2/2, з/п от 18 000 руб
- Плотник, график работы пятидневка, з/п 25 000 руб
- Электромонтер, график работы 2/2, з/п 25 000 -30 000 руб
обслуживание и ремонт электрооборудования.
- Лаборант, график работы 2/2, з/п 20 000 руб
проверка качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, контроль процессов производства, температурно-влажностный контроль хранения сырья.
- Слесарь-наладчик, сменный график работы, з/п 35 000-40 000 руб
Осуществление настройки и ремонта кондитерского оборудования.
- Мужчины на производство, сменный график работы, зарплата сдельная.
- Технолог кондитерского производства, з/п 30 000 руб.
Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины. Разработка и внедрение технологических процессов, новых видов продукции, технологического оборудования, режимов производства. Участие в мероприятиях по совершенствованию технологии производства кондитерских изделий. Разработка технологической документации.
- Кладовщик, график работы 2/2, з/пл 25 000 руб.
- Приём и организация хранения товара на складе;
- Организация и участие в погрузо-разгрузочных работах;
- Участие в инвентаризациях;
- Работа в 1С;
- Уборщица в офис, график работы пятидневка, зп 20 000 руб
- Фасовщицы-упаковщицы, график работы сменный, зп сдельная.
Упаковка производимой продукции.
т. 8-383-209-27-53. Доставка служебным транспортом из Линева и Искитима (за счет Компании), льготное питание в столовой Компании.
Желающих, приглашаем на собеседование по будням к 9-00 по адресу г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Хим завода). Вход свободный.
на правах рекламы