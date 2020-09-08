Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей

Меры поддержки многодетных семей в Новосибирской области в 2020.
5 тысяч рублей для детей, идущих в 1 класс
Мера поддержки
Единовременная материальная помощь в размере 5000 рублей при поступлении ребенка в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области.
Документы
1. Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п.
2. Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-п «О Порядке предоставления единовременных денежных выплат при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, и ребенка из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования »
Куда обратиться
10 000 рублей при поступлении ребенка в высшее учебное заведение
Мера поддержки
Единовременная материальная помощь в размере 10 000 рублей при поступлении ребенка в высшее учебное заведение
Документы
2. Постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 179-п «О Порядке предоставления единовременных денежных выплат при поступлении ребенка из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации, расположенной на территории Новосибирской области, и ребенка из многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в образовательную организацию высшего образования для обучения по образовательной программе высшего образования »
Куда обратиться
Территориальный орган министерства труда и социального развития Новосибирской области – отдел пособий и социальных выплат
Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной многодетной семьи
Мера поддержки
Ежегодная выплата на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малообеспеченной многодетной семьи
Документы
Государственная программа Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п.
2. Постановление Правительства Новосибирской области от 24.08.2015 № 322-п «О ежегодной выплате на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста из малоимущей многодетной семьи»
Куда обратиться
Территориальный орган министерства труда и социального развития Новосибирской области – отдел пособий и социальных выплат по месту жительства или месту пребывания семьи
Нет
Выплата при поступлении в высшее учебное заведение выдается только при условии, что ребенок поступил на бюджетное место, если обучение платное, то она не положена
У нас в Тюменской области в казанском районе многодетных не помогают наше местное правительство помогает только кто живёт богато нам как многодетной семье у нас 5 детей помощь была в 2017 году в 5тысяч больше мы её не видели.
1200 рублей
Нет
Нет, я не получала такие пособия