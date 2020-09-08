Ждем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"

1 сентября во всех школах Бердска прозвенел первый звонок для первоклассников. С этим знаменательным событием мы поздравляем и их самих, и их пап и мам, и, конечно, бабушек и дедушек.
Как подарок мы подарим вам проект «Первоклассник-2020» в одном из сентябрьских номеров газеты «Курьер.Среда.Бердск». В 2016, 2017, 2018, 2019 годах у нас уже был опыт такого проекта, когда фото классов первоклассников мы публиковали на страницах газеты.
Мы не сможем побывать на всех линейках во всех школах. Поэтому обращаемся к родителям первоклассников – ОБЩЕЕ фото класса первого дня школы мы ждем по адресу: Бердск, ул.К.Маркса,24, офис 2, а лучше по электронке: bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Первоклассники».
Фото принимаем до 11 сентября!
Альбомы первоклассников 2016, 2017, 2018, 2019 годов размещены в группе ВКонтакте.
Присылая в наше редакцию фото, вы даете согласие на публикацию изображения и персональных данных во всех медийных площадках "Издательского дома "БукЪвица".
Если что-то осталось не ясным – звоните 2-15-51.
Ждем! Переживаем!наши детки будут заходить в школу без родителей (мы обязаны оставаться на улице)ради Здоровья детей
В феврале по официальным данным из Китая от короны для детей до 9ти лет - смертность 0%.
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А родителей не пустят в школу. Фотографировать некому.