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Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться

14:13 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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Астрологи говорят, что любые наши самые спонтанные желания и действия вызваны активностью Марса. Также Марс отвечает за инициативу и смелость.

Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Планета Марс — это символ активности, действия, спорта, поездок, движения

С 9 сентября по 14 ноября 2020 года планета энергии, активности и продвижения дел, Марс будет двигаться в ретроградном направлении и затормозит многие дела. Как ретро Марс может отразиться на вас, — читайте дальше в статье.

Как известно, Марс разворачивается 1 раз в 2 года. Планета Марс — это символ активности, действия, спорта, поездок, движения. Марс отвечает за силу воли, страсть, физическое влечение.

Астрономический календарь 2020 говорит, что в период с 9 сентября по 14 ноября — ретроградный Марс. Астрологи говорят, что любые наши самые спонтанные желания и действия вызваны активностью Марса. Также Марс отвечает за инициативу и смелость.

Ретроградный Марс с 10 сентября по 14 ноября

Этот период ознаменуется замедлением дел в работе, трудными переговорами и сложностями в общении с партнерами. Лучше всего в это время вернуться к незаконченным делам и довести их до конечного результата. А вот новые дела начинать не рекомендуется.

Ретроградный Марс с 10 сентября по 14 ноября может быть вполне успешным периодом для обретения спортивной формы. Прекрасное время для возвращения в спортзал, возобновления пробежек или занятий по йоге. В свою очередь, профессиональным спортсменам будет сложнее в этот период добиваться результата, необходимо будет приложить значительно больше сил для удержания своего звания, статуса.
ретроградный Марс

В период ретроградного движения Марса большинство людей становится крайне раздражительными, очень эмоциональными. Большинство из нас могут становиться крайне раздражительными, очень эмоциональными, что может спровоцировать конфликты, споры и прочие неприятные ситуации.

Проявите сдержанность в общении с людьми. Старайтесь ни с кем не конфликтовать, не навязывать свое мнение, не манипулировать.
ретроградный марс

Ретроградный Марс опасен тем, что на дорогах возрастает количество аварий, стычек водителей, а пешеходы могут вести себя крайне нелогично. Стоит быть предельно внимательными за рулем!

Источник: hochu.ua

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