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До седьмого неба от счастья поднимет сентябрь-2020 эти 4 знака зодиака. Им везет чаще остальных

09:58 08.09.2020 Фото: Pikist
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Как оказаться на седьмом небе и где оно? Получили повышение с прибавкой к зарплате – и вы на седьмом небе от счастья. Парень позвал замуж и вы снова поднялись на седьмое небо; выиграли в лотерею автомобиль – выше вы уже от счастья не подниметесь. Кому везет чаще остальных?

До седьмого неба от счастья поднимет сентябрь 2020 эти 4 знака зодиака. Им везет чаще остальных
Какое оно – седьмое небо, на которое люди поднимаются от счастья?

Телец (20 апреля — 20 мая)

Телец может неожиданно получить дополнительные деньги. Это может быть наследство, которое дедушка из Америки переписал на ваше имя; или премиальные за удачный проект, который вы предложили на работе; или приглашение далекого друга из Швейцарии, с которым вы познакомились по переписке в интернете, и который пригласил вас посетить его страну. А там – чем черт не шутит? – может, замуж позовет, а сам окажется миллионером.

Рак (22 июня — 22 июля)

Для Раков не станет неожиданностью головокружительный карьерный рост. Этот знак по жизни карьерист, и всегда добивается того, чего хочет. Приходят перемены и в личной жизни: сопутствует удача в любви: парень, у которого очень влиятельный папа, наконец-то позовет замуж, а в деревне бабушка переписала на вас свой добротный дом, который теперь можно использовать под дачу. Наконец-то будущая свекровь перестанет пилить вашего будущего мужа, что он берет в жены «голодранку».

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Ждет приятный период жизни Скорпиона. Близкое окружение наконец-то признает ваш талант, который раньше все отрицали. Но истина воспрянула, и все увидели, что ваши картины, выставленные в картинной галерее рядом с работами других местных художников, стали лучшими. Звезды рекомендуют Скорпионам чаще улыбаться – ваша лучезарная улыбка очарует кого угодно, и не исключено, что вас возьмут на престижную работу.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Кое-что изменится и в жизни Водолея. А все потому, что этот знак наконец решится ввести в свою жизнь два-три новых правила. Отныне Водолею будет во всем сопутствовать удача, и сам он будет на седьмом небе от счастья. Вы станете авторитетным человеком в своем окружении, хотя немного требовательным и придирчивым.

Ближайшие недели первого осеннего месяца откроют перед Водолеем новые заманчивые перспективы, от чего этот знак будет находиться на седьмом небе от счастья. Откроются перспективы и в личной жизни: человек, который нравился вам уже давно, наконец пригласит вас на первое свидание.

Источник: rsute

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