Кто получит "путинские" 10 000 рублей в сентябре на детей от 3 до 16 лет? Не все

Июньские и июльские выплаты продолжаются, несмотря на то, что в августе пособия от президента не дождались. У родителей осталось всего 24 дня, чтобы получить деньги.

До 1 октября семьи с детьми могут подать заявление на «путинские выплаты»

У семей с детьми от 3 до 16 лет, которые до сих пор не подавали заявление на получение «путинских» выплат, есть еще 24 дня, чтобы это сделать. Срок истекает 1 октября, напомнили в Пенсионном фонде.

А "Курьер. Среда. Бердск" напоминает, что большинство российских родителей уже получили по 10 000 рублей на детей в возрасте до 16 лет в июне и июле - 20 000 рублей на каждого ребенка. После этого россияне начали просить президента дать денег и в августе на сборы детей в школу. Но этого не произошло - глава государства не сделал никаких заявлений на сей счет. Хотя петицию с соответствующим обращением подписали свыше 273 000 человек.

Кому и сколько дали

В ПФР напомнили, что ежемесячные выплаты по 5000 рублей в течение трех месяцев на детей до трех лет начали перечислять с апреля этого года. С июня производятся единовременные выплаты в размере 10 000 на детей от 3 до 16 лет.

В июле право на дополнительные 10 000 рублей получили родители, усыновители, опекуны и попечители детей от 0 до 16 лет. При этом тем, кто к этому времени уже подал заявления на выплаты в 5000 или 10 000 рублей, эти деньги назначили автоматически.

Семьи с детьми, которые еще не подавали заявление на данные выплаты, могут сделать это до 30 сентября включительно.

Заявление можно заполнить в офисе МФЦ или онлайн на сайте госслуг. Родитель должен иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, его СНИЛС, реквизиты счета. Если на выплату претендует опекун, то дополнительно нужно предоставить подтверждающий документ об опеке.