Рейтинг самых нервных и спокойных знаков зодиака. Кто нещадно теряет свои нервные клетки?

Астрологи распределили все знаки зодиака на самых нервных и самых спокойных. Кто вечно бушует, как в море ураган, а кто остается невозмутимым, как зеркальная гладь вечернего озера?

Рыб можно назвать философами по жизни, это качество помогает им сохранять душевное равновесие

Самые спокойные знаки Зодиака

Спокойствие и уравновешенность присущи от природы Весам. Они сдержанны в 95% различных жизненных ситуациях, какие бы сюрпризы не преподнесла им судьба. Однако и у них есть слабое место. Весы могут впасть в настоящий гнев, если кто-то сорвет их планы. Но выплеснув всю отрицательную энергию, они быстро успокаиваются.

Водолеи спокойно преодолевают разные препятствия на своем жизненном пути благодаря своей находчивости. Они могут с легкостью выбрать правильный путь и выпутаться из любых передряг. Любая трудность для них становится вызовом к покорению новых вершин.

Львы очень самоуверенны, это качество помогает им избегать стрессовых ситуаций. Они отлично знают все свои способности и с легкостью справляются с любыми проблемами. Паника абсолютно не характерна для представителей этого знака Зодиака, они предпочитают действовать, а не переживать.

Тельцы также не отличаются нервозностью. Они могут переживать из-за важного предстоящего события, но быстро справляются со своими чувствами. Заставить Тельца злиться очень трудно, ведь такие люди отличаются добрым сердцем и доброжелательностью. Если же кто-то очень часто пытается вызвать отрицательные эмоции у него, он предпочтет прекратить общение с этим человеком.

Рыб может расстроить мелкая неурядица в буднях, а вот серьезные жизненные проблемы они переживают с завидным спокойствием. Они предпочитают не обращать внимания на ситуации, на которые они не способны повлиять, поэтому относятся к ним как данному. Рыб можно назвать философами по жизни, это качество помогает им сохранять душевное равновесие.

Овны очень стрессоустойчивы. Они могут полностью абстрагироваться от проблем, причем в любой момент времени. Их безразличие помогает им сохранять спокойствие, даже если кто-то очень хочет вывести их на эмоции.

Козероги всегда четко расставляют приоритеты между незначительными заботами и важными вещами. Благодаря этому их крайне редко можно увидеть в гневе. Они сохраняют невозмутимость и спокойствие даже в самых трудных ситуациях. Козерог не станет тратить свои душевные силы на ненужные переживания.

Самые нервные знаки Зодиака

Девы от природы очень восприимчивы и поэтому довольно нервны. Они все принимают на свой счет и могут подолгу переживать из-за всякой ерунды. Однако с годами Девы начинают более бережно относиться к своей нервной системе и стараются абстрагироваться от незначительных проблем.

Рак может создать впечатление спокойного человека, но это только на первый взгляд. На самом деле они очень ранимы и могут расстроиться из-за любой мелочи. Ракам важно понимать, что у любой трудной ситуации всегда есть решение, важно всего лишь научиться контролировать свои эмоции. Если же проблему невозможно решить собственными силами, не стоит тратить на нее свое душевное здоровье, ведь это только все усугубит.

Люди, родившиеся под знаком Скорпиона, горячи по природе. Они будут выбиваться из последних сил, но не перестанут стараться решить абсолютно все проблемы. Благодаря их целеустремленности, им удается достичь многих вершин, но при этом они не могут сохранять спокойствие.

Стрельцы очень импульсивны, им привычны частые нервозные состояния. Они могут с легкостью могут потерять самоконтроль и раздражаются из-за каждого пустяка. Стрельцы отличаются отзывчивостью, и все принимают очень близко к сердцу, долго переживая даже чужие неприятности.

Близнецы довольно часто прибывают в состоянии беспокойства. Они паникуют в числе первых, даже не разобравшись в сложившейся ситуации. Проблема таких людей заключается в том, что они склонны к преувеличению и могут сильно переживать по пустякам.

Источник: navalnyfals