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83-летний Андрей Кончаловский и 47-летняя Юлия Высоцкая точно подростки публично поддались любви

16:17 08.09.2020 Фото: instagram.com
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Их брак называли мезальянсом из-за большой разницы в возрасте (36 лет), однако они доказали подлинность своих чувств.

83 летний Андрей Кончаловский и 47 летняя Юлия Высоцкая точно подростки публично поддались любви
Юлия Высоцкая показала романтику с Андреем Кончаловским
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
83 летний Андрей Кончаловский и 47 летняя Юлия Высоцкая точно подростки публично поддались любви

"Он любит рыбалку. Но приедет без рыбы": Ищет пышную и стройную блондинку или брюнетку своему экс-парню девушка в Бердске83-летний Андрей Кончаловский и 47-летняя Юлия Высоцкая точно подростки публично поддались любвиЕщё 189 новостей

Юлия Высоцкая опубликовала новое фото в своем микроблоге.

Одна из самых крепких пар российского кинематографа Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая в прошлом году обвенчалась спустя более чем двадцать лет после заключение брака. Обряд провел друг семьи, митрополит Псковский и Порховский Тихон. Они признаются, что пришли к этому осознанно и с большой благодарностью. Их брак называли мезальянсом из-за большой разницы в возрасте (36 лет), однако они доказали подлинность своих чувств.

Как отмечается, Кончаловский увидел молодую актрису Высоцкую в лифте и сразу влюбился. В 1998 году состоялась скромная свадебная церемония Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, а вскоре у них родилась дочка – Мария. В 2003 году актриса подарила супругу сына, который получил имя Петр.

47-летняя Юля Высоцкая активный пользователь соцсетей, часто делится новыми фото и видео. Так, некоторое время назад она показала совместное фото с любимым супругом.

Напомним, в 2013 году чета Кончаловский-Высоцкая попали в страшную аварию, в которой больше всего пострадала старшая дочь. По информации российских СМИ, 20-летняя Маша находится в одном из московских реабилитационных центров.

Источник: clutch.ua

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