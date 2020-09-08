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Общество / Стиль жизни

19-летняя дочка-модель певицы Веры Брежневой считает себя умнее матери

16:08 08.09.2020 Фото: hochu.ua
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На вопрос телеведущей, готова ли артистка стать бабушкой, Вера ответила с сомнениями.

19 летняя дочка модель певицы Веры Брежневой считает себя умнее матери
Вера Брежнева рассказала о своей старшей дочери и призналась, какой бабушкой себя представляет

Певица и актриса Вера Брежнева рассказала о своей старшей дочери и призналась, какой бабушкой себя представляет. Идет ли дело к свадьбе? Узнайте в нашем материале.

Как известно, девушке уже 19 лет и учится она в США. Отцом Сони является Виталий Войченко, с которым Вера прожила несколько лет в незарегистрированном браке.

Но фамилия у девушки не Войченко, а Киперман. Певица решила дать дочери именно эту фамилию, поскольку считает, что имеет на это полное право. Отметим, что Киперман — фамилия певицы, которую она получила после брака с украинским бизнесменом Михаилом Киперманом.

Как сказала Вера, Соня сейчас работает моделью в Америке:

Она выше, чем я. Как она считает, она умнее, чем я. Но сейчас она хочет быть свободной, хочет учиться в США. О свадьбе даже не говорили. Весной ей исполнится 20 лет. То после 20, я считаю, мы можем об этом поговорить.

На вопрос телеведущей, готова ли артистка стать бабушкой, Вера ответила с сомнениями:

Я сама не знаю, готова или не готова. Я даже не представляю, как это может быть. Я буду самой заботливой бабушкой.

Источник: hochu.ua

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