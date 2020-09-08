Полный гороскоп для каждого знака зодиака на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года

Гороскоп — это собрание советов от астрологов на все случаи жизни

Астрологи отмечают, что для привлечения успеха всем нам необходимо научиться мыслить позитивно. Оптимистичные мысли — это источник удачи, добра и тепла, особенно в осенние дни. Сейчас важно перестать думать о плохом и жить прошлым. Пришло время устремить свой взор в будущее и настроиться на лучшее.

Овен

Первые несколько дней недели будут для Овнов благоприятными: в это время можно серьезно преуспеть в самых разных делах. Овнам удастся быстро включиться в работу, расставить приоритеты. В среду и четверг энергия звезд и планет будет менее созидательной, поэтому возможны встречи с неприятными людьми, отравляющими энергетику.

Очистить свою ауру от негатива Овнам помогут три простых способа. В пятницу всё вернется на круги своя, а на выходных звезды и вовсе заиграют новыми красками. Жизнь Овнов преобразится, появится много новых возможностей, особенно в любовной сфере. Всем, у кого уже есть вторая половинка, стоит посвятить последние три дня недели ей.

Телец

Финансовая сфера на этой неделе станет важной для Тельцов. Разумеется, не каждый день все будет гладко и радужно. В пятницу и субботу лучше пользоваться сильными талисманами для привлечения денег. Они помогут совершать правильные покупки, а также делать верные шаги в бизнесе и на работе, вкладывать средства в развитие нужных навыков и получение достоверной информации.

Деньги — далеко не единственное, что имеет важность. На этой неделе, особенно в первой ее половине, полезно знакомиться с людьми, флиртовать, ходить на свидания. В семейной жизни тоже будет много счастья и гармонии. Можно заниматься совместными делами, отправиться в путешествие или навестить родителей.

Близнецы

В целом неделя для Близнецов будет удачной, однако звезды и планеты то и дело будут вступать в диссонанс на непродолжительное время. Это может отразиться на уверенности. Чтобы оптимизм и вера в себя не покидали Близнецов, им стоит воспользоваться аффирмациями на успех, удачу и процветание.

Астрологи и эксперты сотмечают, что некоторые проблемы и неурядицы у Близнецов решатся сами собой. Для разрешения других придется чем-то пожертвовать — временем, деньгами или вниманием. Не стоит переживать, если что-то пойдет не так: успех в любви и финансовой сфере на этой неделе может прийти буквально из ниоткуда.

Рак

Раков часто относят к Знакам Зодиака, которые не прощают обиды. На этой неделе астрологи рекомендуют прощать близких, друзей, вторую половинку. Если этого не делать, то можно потратить много нервов впустую. Очень важно научиться оставлять обиды в прошлом и двигаться дальше. В таком ритме Раки почувствуют легкость и свободу.

Кроме того, Ракам стоит быть чуть осторожнее в моменты принятия важных решений. Лучше всего переносить их на среду, четверг или выходные. В эти дни энергия звезд будет максимально созидательной. В конце недели можно заниматься домашними делами, уходить с головой в уборку, покупать что-то для дома и хозяйства.

Лев

Львам на этой неделе стоит сфокусироваться на сфере любви, а также на семье и общении с друзьями. В амурной сфере полезными будут камни любовной удачи. В семейных делах астрологи рекомендуют проявлять больше лояльности и открытости, посвящать время родным, детям, второй половинке. В конце недели полезно будет приглашать гостей.

В целом на неделе астрологи советуют не предаваться уединению и меланхолии. Окружающие люди будут вдохновлять Львов, помогать им двигаться вперед, ценить каждое мгновение жизни. Звезды и планеты очень созидательны и в плане работы. С 7 по 13 сентября повезет представителям творческих профессий и всем, кто по долгу службы должен много общаться с клиентами.

Дева

Девам в эти семь дней стоит почаще прислушиваться к интуиции. Эксперты выделяют как минимум пять ситуаций, в которых внутренний голос будет очень полезным. Это время, когда всё происходящее вокруг может казаться не таким, какое оно на самом деле. Действия людей могут не отражать их истинных желаний и намерений.

В первые два дня недели Девам стоит проявлять больше осторожности при подписании важных бумаг и при совершении покупок. Далее энергия звезд станет более позитивной, поэтому Девы смогут решать проблемы на работе и дома гораздо быстрее. В целом неделю можно назвать благоприятной. Не стоит только искать во всем скрытый смысл.

Весы

Это будет очень динамичная и яркая неделя для Весов. Этим людям стоит опасаться энергетического истощения. Чтобы не переутомляться, астрологи советуют тщательнее планировать рабочее время и не браться за несколько дел одновременно. Стоит оставаться последовательными и осторожными. Только те, кто умеют ждать, получат покровительство звезд.

В любовной сфере Весам необходимо проявлять больше настойчивости, особенно в момент знакомства. Всем, кто уже состоит в отношениях, пора стать лучшей версией себя. Нужно меньше спорить с любимым человеком, не критиковать его по пустякам. Это будет очень плодотворное время для совместных дел и решения семейных проблем.

Скорпион

Есть Знаки Зодиака, которым не везет с деньгами. На этой неделе список могут временно пополнить Скорпионы. Астрологи советуют остерегаться необдуманных покупок и быть предельно осторожными в любых вопросах, касающихся денег. На работе лучше внимательно относиться к обязанностям и не перекладывать их на окружающих.

Если в денежных вопросах и в работе вероятны трудности, то любовная сфера будет процветать. Скорпионов ждут приятные сюрпризы, внимание со стороны противоположного пола. Обаяние и харизма этих людей временно повысятся. Всем, кто уже состоит в отношениях, желательно посвятить себя романтике.

Стрелец

У Стрельцов начинается неделя избавления от негативных мыслей, страхов и сомнений. Полезно будет заняться домашней уборкой, наведением порядка на рабочем месте, причем уже в первый день недели. Еще астрологи советуют очистить информационное пространство — удалить весь спам, неприятные диалоги в социальных сетях.

Позитивная энергия звезд будет идти по нарастающей вплоть до воскресенья. На этой неделе каждый день будет лучше предыдущего, по крайней мере, в энергетическом плане. Для поддержания хорошего настроения астрологи советуют заниматься спортом, следить за здоровьем и рационом. Также полезно чаще бывать на свежем воздухе.

Козерог

Деньги и работа — излюбленная сфера для большинства Козерогов. Этим людям можно воспользоваться сильными заговорами на удачу и богатство. С первых минут понедельника необходимо полностью включаться в рабочий процесс. Сейчас нет времени на сомнения и страхи: необходимо двигаться вперед, решать проблемы без промедления.

Любовь отойдет на второй план, но это не значит, что можно равнодушно относиться к отношениям. Если нет времени на вторую половинку, нужно появить чувства небольшим подарком и не жалеть приятных слов. Всем, кто одинок, лучше пока приостановить поиски любви и направить энергию на самосовершенствование.

Водолей

В начале недели звезды и планеты войдут в сильный диссонанс, в котором они пробудут до вторника. В это время Водолеям стоит воспользоваться ритуалами на счастье, чтобы не пасть духом. С 9 сентября начнется благоприятный период, который можно посвятить любви, домашним делам, романтическому отдыху. В делах людям этого Знака потребуются рациональный подход и последовательность.

Взаимодействовать с людьми станет гораздо проще, поэтому одинокие Водолеи смогут обрести счастье в любви, а семейные Водолеи расширят дружеский круг общения. В конце недели астрологи советуют больше времени проводить с друзьями, веселиться, ходить в гости и принимать гостей у себя дома.

Рыбы

Это крайне динамичное время для Рыб, поэтому астрологи советуют им не рисковать. Ритуалы на удачу на каждый день помогут стабилизировать обстановку. Астрологи советуют Рыбам направлять свои силы на самые важные дела. В трудные минуты лучше сохранять невозмутимость, потому что нервозность грозит навредить продуктивности в делах и работе.

На выходных безмятежность и домашний уют могут быть нарушены спорами и недопониманием. Если с кем-то из близких не удастся прийти к общему знаменателю, лучше не стоять на своем до победного конца и свернуть конфликт, оставаясь дипломатичными и гибкими. На выходных полезны прогулки, шопинг и спорт.

Чтобы стать счастливее, вам необходимо избавиться от негативных установок. На этой неделе они будут особенно опасными. Важно оставаться оптимистами в любой ситуации, тогда звезды и планеты не принесут проблем.

Источник: dailyhoro.ru