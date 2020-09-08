8 сентября 2020 года день празднования главной святыни Владимирской иконы Божией Матери: История иконы и молитвы спасительнице

Значение этой иконы для Руси и всех ее православных невозможно переоценить – она является нашей национальной святыней. Перед ней в Успенском соборе Кремля происходило помазание государей на царство и избрание первосвятителей.

С давних пор Владимирская икона Божией Матери считается покровительницей Руси

С давних пор Владимирская икона Божией Матери считается покровительницей Руси. Ее история восходит к I веку, когда, по преданию, евангелист Лука написал ее на доске от того стола, за которым трапезничало Святое Семейство, когда Иисус был еще ребенком.

История иконы Владимирской Богоматери

Дни празднования: 3 июня, 6 июля и 8 сентября.

Первоначальным местом пребывания иконы был Иерусалим, в 5 веке ее перевезли в Константинополь. Известно, как икона Владимирской Богоматери попала на Русь: патриарх Константинополя подарил ее в начале 12 века князю Мстиславу. Она была поставлена в Вышгородском монастыре вблизи Киева и вскоре прославилась как чудотворная.

Прослышав об этом, князь Андрей Боголюбский решил перевезти ее на север, но в пути случилось настоящее чудо: неподалеку от Владимира кони с повозкой, на которой везли икону, вдруг стали, и их никакими силами не удавалось сдвинуть с места. Решив, что это Божье знамение, там же и заночевали, а ночью во время молитвы у князя было видение: сама Богородица повелела оставить свою икону во Владимире, а на месте стоянки возвести монастырь с храмом в честь Её Рождества. Так Владимирская икона Пресвятой Богородицы получила свое название.

Сретение Владимирской иконы

В 1395 году на Русь нагрянули полчища Тамерлана, который продвигался к Москве, беря один город за другим. По просьбе великого князя Василия I Димитриевича, ожидавшего нападения татар, во Владимир послали за чудотворной Владимирской иконой Богородицы, и за 10 дней ее крестным ходом донесли до Москвы. По пути и в самой Москве икону встречали сотни и тысячи коленопреклоненных людей, возносивших ей молитву о спасении земли русской от врагов. Торжественная встреча (сретение) Владимирской иконы произошла 8 сентября.

В этот же день Тамерлану, который остановился с войском на берегу Дона, было видение: ему привиделась Величавая Жена, парившая над святителями, которая повелела ему покинуть Русь. Придворные истолковали это видение как явление Богоматери, великой защитницы православных. Суеверный Тамерлан выполнил ее приказ.

В память того, как Русская земля была чудесным образом избавлена от вражеского нашествия, был построен Сретенский монастырь и 8 сентября установлено празднование Сретения Владимирской иконы Пресвятой Богородицы.

Значение Владимирской иконы Божией Матери

Значение этой иконы для Руси и всех ее православных невозможно переоценить – она является нашей национальной святыней. Перед ней в Успенском соборе Кремля происходило помазание государей на царство и избрание первосвятителей. Не раз еще Царица Небесная, покровительница Руси, спасала ее: в 1480 году избавила от ордынского хана Ахмата (празднование 23 июня), а в 1521 году – от крымского хана Махмет-Гирея (празднование 21 мая).

Владимирская икона Божией Матери

Богоматерь спасала не только государство, но и множество людей своей силой.

То, что Владимирская икона чудотворная, было широко известно, и к ней стекались со своими мольбами со всей Руси.

Известно немало историй чудотворных исцелений и другой помощи в бедах и напастях. Причем чудотворной силой обладала не только сама икона, находившаяся в Москве, но и ее многочисленные копии, такие как Владимирская икона Божией Матери Оранская, спасшая в 1771 году Нижний Новгород от эпидемии чумы или Владимирская Заоникиевская икона Божией Матери, прославившаяся многочисленными исцелениями, и др.

В настоящее время Владимирская икона Божией Матери находится в Третьяковской галерее, а именно в храме-музее Святителя Николая при Третьяковской галерее.

Описание иконы

Прежде чем дать характеристику Владимирской иконе Божией Матери, необходимо отметить, что с точки зрения иконографии она относится к типу «Елеуса», который сложился в византийской иконописи в 11 веке. Это переводится с греческого как «милующая», но в Древней Руси называлось «Умиление», что гораздо точнее передает суть образа.

И действительно, образ Матери с Младенцем выражал бы лишь Ее умиление, если бы не глаза, исполненные невероятного трагизма в предвидении мук, на которые обречено Ее Дитя. Младенец же в Своем невинном неведении обнимает Мать, прильнув щекой к Ее щеке. Очень трогательная деталь – голая левая ножка, выглядывающая из-под Его одеяния, так что видна подошва, что характерно для всех списков с Владимирской иконы.

В чем помогает Владимирская икона

Владимирская икона Божией Матери не раз спасала Святую Русь. В тяжкие времена крестные ходы и всенародные молебны с этой иконой приносили избавление от вражеских нашествий, смуты, раскола, эпидемий; перед этим образом проходило венчание русских монархов на царство, приносили присягу на верность.

Молитва Богородице перед Ее Владимирской иконой укрепит дух и веру, придаст решимость и поможет выбрать правильный путь, отгонит дурные помыслы, уймет гнев и дурные страсти, принесет исцеление от недугов физических, особенно сердца и глаз. Ей молятся также об укреплении семейных уз и благополучии семьи.

Молитвы перед иконой

Тропарь, глас 4

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́ со́лнечную восприе́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о, пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся́ гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих,// и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Перевод: Сегодня светло радуется славнейший город Москва, как сияние солнца приняв, Владычица, чудотворную Твою икону, к ней же мы сейчас приходим и молимся Тебе, взывая так: «О пречудная Владычица Богородица, молись воплощенному из Тебя Христу Богу нашему, да сохранит город этот и все города и страны христианские невредимыми от всех вражеских козней и спасет души наши, так как Он Милосердный».

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых/ прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Перевод: Обороняющей нас Военачальнице воспеваем победную песнь, так как избавились от бед пришествием Твоего почитаемого образа, Владычица Богородица, и радостно празднуем встречу с Тобой и по обычаю взываем к Тебе: «Радуйся, Невеста, брака не познавшая».

Ин кондак, глас 8

К Взбра́нней Воево́де и Засту́пнице, Де́ве и Богоро́дице,/ в чи́стей со́вести, ве́рою утверди́вшеся, ру́сстии наро́ди,/ невозвра́тно наде́жду иму́ще, притеце́м,/ к чудотво́рному Ея́ и пречи́стому о́бразу, и возопие́м Ей:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Перевод: К обороняющей нас Военачальнице и Заступнице, Деве и Богородице, с чистой совестью, утвердившись в вере, русские народы, имея неизменную надежду, придем, к чудотворному Ее и пречистому образу, и воззовем к Ней: «Радуйся Невеста, брака не познавшая».

Молитва

О, Всеми́лостивейшая Госпоже́ Богоро́дице, Небе́сная Цари́це, Всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше Упова́ние! Благодаря́ще Тя о всех вели́ких благодея́ниях, в ро́ды родо́в лю́дем росси́йским от тебе́ бы́вших, пред пречи́стым о́бразом Твои́м мо́лим Тя: сохрани́ град сей (или: весь сию́, или: святу́ю оби́тель сию́) и предстоя́щия рабы́ Твоя́ и всю Зе́млю Ру́сскую от гла́да, губи́тельства, земли́ трясе́ния, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. Сохрани́ и спаси́, Госпоже́, Вели́кого Господи́на и Отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́ и Господи́на на́шего (имярек), Преосвяще́ннейшего епи́скопа (или: архиепи́скопа, или: митрополи́та) (титул), и вся Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя. Даждь им Це́рковь Росси́йскую до́бре упра́вити, ве́рныя о́вцы Христо́вы неги́блемы соблюсти́. Помяни́, Влады́чице, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, согре́й сердца́ их ре́вностию о Бо́зе и досто́йно зва́ния своего́ ходи́ти коего́ждо укрепи́. Спаси́, Госпоже́, и поми́луй и вся рабы́ Твоя́ и да́руй нам путь земна́го по́прища без поро́ка прейти́. Утверди́ нас в ве́ре Христо́вой и во усе́рдии ко Правосла́вной Це́ркви, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух смире́ния, в напа́стех терпе́ние нам пода́ждь, во благоде́нствии – воздержа́ние, к бли́жним любо́вь, ко враго́м всепроще́ние, в до́брых де́лех преуспе́яние. Изба́ви нас от вся́каго искуше́ния и от окамене́ннаго нечу́вствия, в стра́шный же день Суда́ сподо́би нас хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru