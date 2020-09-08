Сильные молитвы для прочтения 8 сентября 2020 года в день чудотворной Владимирской иконы Божьей Матери

Здоровье, телесное и духовное — главное, что есть у человека

Здоровье, телесное и духовное — главное, что есть у человека. Оно является залогом комфортного существования и успеха в делах. Однако бывают ситуации, когда здоровье подрывается и тянет за собой череду проблем и неприятностей.

Человек тратит много сил и энергии на преодоление возникших сложностей. Но иногда ни походы к врачам, ни самостоятельное лечение не приносят результата. Тогда помогает православная молитва Владимирской иконе Божьей Матери, чтобы решить проблемы.

Кому помогает молитва

Молитва Владимирской иконе:

излечивает от духовных и телесных недомоганий;

исцеляет болезни сердечно-сосудистой системы и глаз;

наставляет на правильный путь;

пресекает греховные помыслы, укрепляет веру;

оберегает дом;

защищает от недругов;

примиряет враждебно настроенных и враждующих;



помогает одуматься тем, кто отошел от веры;учит добру, искренности и любви.

Чаще всего к молитве Владимирской иконе Божьей Матери обращаются женщины, имеющие проблемы с рождением ребенка. И их мольбы о возможности стать матерью всегда находят отклик. Богородица оберегает женщину во время родов, дает здоровье младенцу, охраняет мать и дитя.

Также Божью Матерь просят о помощи и мужчины. Например, когда чувствуют сильное беспокойство перед важным мероприятием. В молебне они просят о силе и обереге от неудач и сокрушений. И Богородица помогает укрепить моральное здоровье, не позволяет пасть духом, придает уверенности.

В чем помогает молитва Владимирской иконе Богоматери

Во все времена люди обращались с молитвой к Владимирской иконе Божьей Матери, чтобы она помогла защитить страну, сохранить мир и покой над головой, уберечь себя и близких от врагов и бедствий.

Кроме того, молитва наставляет на веру во Всевышнего, приучает быть богопослушным, очищает душу и ум от злых помыслов, растапливает сердца, направляет на принятие истинного решения. Любой просящий будет услышан, если помыслы его чисты и добродетельны.

Владимирская Божья Матерь способна видеть страдания людей. Для христиан она заботливая и любящая мать. Богородица всегда радуется человеческому раскаянию и огорчается грешникам. Ее возможности велики, а сила искреннего обращения спасает от многих бед.

Владимирская икона Божьей Матери считается главной в православии.

На ней — Богородица с Христом. По приданиям образ создан апостолом и евангелистом Лукой на поверхности стола.

Большинство праздников в Русской православной церкви посвящены именно этому лику:

3 июня — в память о спасении Москвы от нашествия Мухаммед-Гирея в 1521 г.;

6 июля — в память о спасении от нашествия Ахмата в 1480 г.;

8 сентября — в память о спасении от нашествия Тамерлана в 1395 г.

Прежде чем перейти к молитвам Владимирской иконе Божьей Матери, рассмотрим несколько значимых уточнений:

Необходимо освободиться от ненужных мыслей и полностью сконцентрироваться во время прочтения текста;



В первую очередь нужно обратиться к Всевышнему, вычитав необходимые молитвы, а затем перейти к мольбе Богородице;Читать молитву можно сколько угодно раз. Главное, чтобы ум был сосредоточен на образе и прошении;Читая молитву, проникнитесь ею, не произносите текст механически — это сродни колдовству.

Икона Владимирской Божьей Матери

Молитвы пред иконой Владимирской Божьей Матери

Тропарь, глас 4

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Москва́,/ я́ко зарю́ со́лнечную восприе́мши, Влады́чице,/ чудотво́рную Твою́ ико́ну,/ к не́йже ны́не мы притека́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о, пречу́дная Влады́чице Богоро́дице!/ Моли́ся из Тебе́ воплоще́нному Христу́ Бо́гу на́шему,/ да изба́вит град сей и вся́ гра́ды и страны́ христиа́нския/ невреди́мы от всех наве́т вра́жиих,// и спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Милосе́рд.

Перевод: Сегодня светло радуется славнейший город Москва, как сияние солнца приняв, Владычица, чудотворную Твою икону, к ней же мы сейчас приходим и молимся Тебе, взывая так: «О пречудная Владычица Богородица, молись воплощенному из Тебя Христу Богу нашему, да сохранит город этот и все города и страны христианские невредимыми от всех вражеских козней и спасет души наши, так как Он Милосердный».

Кондак, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная,/ я́ко изба́вльшеся от злых/ прише́ствием Твоего́ честна́го о́браза, Влады́чице Богоро́дице,/ све́тло сотворя́ем пра́зднество сре́тения Твоего́ и обы́чно зове́м Ти́:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Перевод: Обороняющей нас Военачальнице воспеваем победную песнь, так как избавились от бед пришествием Твоего почитаемого образа, Владычица Богородица, и радостно празднуем встречу с Тобой и по обычаю взываем к Тебе: «Радуйся, Невеста, брака не познавшая».

Ин кондак, глас 8

К Взбра́нней Воево́де и Засту́пнице, Де́ве и Богоро́дице,/ в чи́стей со́вести, ве́рою утверди́вшеся, ру́сстии наро́ди,/ невозвра́тно наде́жду иму́ще, притеце́м,/ к чудотво́рному Ея́ и пречи́стому о́бразу, и возопие́м Ей:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Перевод: К обороняющей нас Военачальнице и Заступнице, Деве и Богородице, с чистой совестью, утвердившись в вере, русские народы, имея неизменную надежду, придем, к чудотворному Ее и пречистому образу, и воззовем к Ней: «Радуйся Невеста, брака не познавшая».

Молитва

О, Всеми́лостивейшая Госпоже́ Богоро́дице, Небе́сная Цари́це, Всемо́щная Засту́пнице, непосты́дное на́ше Упова́ние! Благодаря́ще Тя о всех вели́ких благодея́ниях, в ро́ды родо́в лю́дем росси́йским от тебе́ бы́вших, пред пречи́стым о́бразом Твои́м мо́лим Тя: сохрани́ град сей (или: весь сию́, или: святу́ю оби́тель сию́) и предстоя́щия рабы́ Твоя́ и всю Зе́млю Ру́сскую от гла́да, губи́тельства, земли́ трясе́ния, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. Сохрани́ и спаси́, Госпоже́, Вели́кого Господи́на и Отца́ на́шего (имярек), Святе́йшего Патриа́рха Моско́вского и всея́ Руси́ и Господи́на на́шего (имярек), Преосвяще́ннейшего епи́скопа (или: архиепи́скопа, или: митрополи́та) (титул), и вся Преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя. Даждь им Це́рковь Росси́йскую до́бре упра́вити, ве́рныя о́вцы Христо́вы неги́блемы соблюсти́. Помяни́, Влады́чице, и весь свяще́ннический и мона́шеский чин, согре́й сердца́ их ре́вностию о Бо́зе и досто́йно зва́ния своего́ ходи́ти коего́ждо укрепи́. Спаси́, Госпоже́, и поми́луй и вся рабы́ Твоя́ и да́руй нам путь земна́го по́прища без поро́ка прейти́. Утверди́ нас в ве́ре Христо́вой и во усе́рдии ко Правосла́вной Це́ркви, вложи́ в сердца́ на́ша дух стра́ха Бо́жия, дух благоче́стия, дух смире́ния, в напа́стех терпе́ние нам пода́ждь, во благоде́нствии – воздержа́ние, к бли́жним любо́вь, ко враго́м всепроще́ние, в до́брых де́лех преуспе́яние. Изба́ви нас от вся́каго искуше́ния и от окамене́ннаго нечу́вствия, в стра́шный же день Суда́ сподо́би нас хода́тайством Твои́м ста́ти одесну́ю Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Источник: omolitvah.ru