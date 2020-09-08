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8 сентября - Международный день солидарности журналистов

09:25 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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В Международный день солидарности журналистов во всем мире проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты из разных стран.

8 сентября Международный день солидарности журналистов
В этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность

Международный день солидарности журналистов (International Day of Journalists' Solidarity), отмечаемый ежегодно 8 сентября, был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4 конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

Основанием для выбора даты Дня послужили трагические события. 8 сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик (Julius Fuchik). Он стал интересоваться политикой уже в молодости и в 1921 году стал одним из основоположников Коммунистической партии Чехословакии. В 1941 году Фучик стал членом второго центрального подпольного правления Коммунистической партии. 24 апреля 1942 года он был вместе с шестью другими членами освободительного движения арестован гестапо.

Юлиус Фучик стал известен всему миру своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70 языков мира, а с 1958 года день смерти Юлиуса Фучика стал отмечаться как Международный день солидарности журналистов.

В конце 20 века на очередной конференции ООН 8 сентября было названо Международным днём солидарности журналистов. Таким образом, этот день является не просто очередным профессиональным праздником, но и днём, когда все журналисты могут ощутить свое единение, солидарность.

В Международный день солидарности журналистов во всем мире проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты из разных стран. На этих праздничных конференциях они не только делятся своим опытом, но и получают награды за свой порой весьма опасный труд.

Напомним, что в 2013 году Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, который отмечается ежегодно 2 ноября.

Источник: calend.ru

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