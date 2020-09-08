Международный день грамотности празднуется 8 сентября

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности».

Один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций

Международный день грамотности (International Literacy Day) — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций.

Он был учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации «Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сентябре 1965 года, с целью напомнить о важности грамотности в жизни людей и общества и о необходимости укрепления усилий по ее распространению. Дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

Главная цель Дня — активизировать усилия международного сообщества по распространению грамотности, одной из главных сфер деятельности ЮНЕСКО, как инструмента расширения прав и возможностей отдельных лиц, общин и сообществ.

Грамотность — определенная степень владения человеком навыками чтения и письма в соответствии с грамматическими нормами родного языка. Один из базовых показателей социально-культурного развития населения.

Грамотность — истинный праздник для человечества. Однако, грамотность для всех — детей, молодежи и взрослых — еще не до конца достигнутая цель.

Несмотря на заметные успехи многих стран, по данным ЮНЕСКО, в мире проживают 750 миллионов взрослых (из них 102 миллиона молодых людей 15-24 лет), которым не хватает базовых навыков грамотности. Шесть из десяти детей и подростков (617 миллионов) не достигают минимальных уровней владения навыками чтения и счета. Примерно 267 миллионов детей не посещают школу.

Существует явная необходимость в развертывании программ распространения грамотности, которые были бы направлены на группы учащихся, требующих к себе особого внимания, и в первую очередь к ним относятся женщины и девочки, оставшиеся за дверями школы. Там, где мужчины и мальчики лишены возможности получения качественного образования, они тоже нуждаются в особом внимании.

Поэтому сегодняшняя дата также позволяет предложить новаторские пути решения существующих проблем, направленные на дальнейшее повышение уровня грамотности в будущем.

Сегодня Международный день грамотности отмечается во всём мире. В его праздновании принимают участие правительства, многосторонние, двусторонние и неправительственные организации, частный сектор, сообщества, а также преподаватели, учащиеся и эксперты в этой области.

В этот День также присуждаются Международные премии за распространение грамотности людям с выдающимися идеями, способными содействовать распространению грамотности в целях реализации Повестки дня в области образования на период до 2030 года.

Ежегодно День грамотности посвящен определенной теме. Так, в разные годы он проходил под девизами: «Значение грамотности для женщин», «Грамотность расширяет личные возможности», «Грамотность и здоровье», «Грамотность обеспечивает устойчивое развитие», «Читая прошлое, пишем будущее», «Грамотность в цифровом мире», «Грамотность и развитие навыков», «Грамотность и многоязычие» и др.

Источник: calend.ru