08.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Деньги / Общество

Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России

22:15 08.09.2020
2 2

Если раньше получить деньги можно было только на переобучение или трудоустройство, то теперь этот список существенно расширен.

Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России
Власти выдадут семьям по 30 тысяч на «решение текущих проблем»

Государство в рамках социальных контрактов обновило правило выдачи материальной помощи малоимущим семьям. Если раньше получить деньги можно было только на переобучение или трудоустройство, то теперь этот список существенно расширен.

С 4 сентября в рамках постановления правительства РФ семьи имеют право тратить материальную помощь на подготовку детей к школе, открытие своего бизнеса или решение текущих проблем граждан, сообщает PRIMPRESS. Издание обращает внимание, что выплаты по соцконтракту индивидуальны в зависимости от региона. В среднем сумма по стране составляет 30 тысяч рублей. В Ростовской области семья может рассчитывать до 60 тысяч рублей от государства, в Волгоградской области размер пособия ограничен 40 тысячами, а в Вологодской области в зависимости от нужд домочадцев можно получить от 12 до 100 тысяч рублей. В Нижегородской области сейчас это пособие увеличено в 2,5 раза — на руки можно получить до 250 тысяч рублей.

Соцконтракт —это специальный договор, который отделение Социальной защиты населения заключает с малоимущей семьей. Для этого подтвержденный доход должен быть ниже уровня прожиточного минимума в регионе.

Мнение читателей
2
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Хорошая поддержка?

Аноним, 08 сентября 2020 02:41
Почему в августе нет выплать как прожить на 7.000тисячь с 2-я детьми
Ирина, 08 сентября 2020 02:43
Как мне прожить на 7.000тысячь с двумя детьми

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Отрицательный налог на доходы бедных предлагает ввести глава ВТБ
23:03 08-09-2020
Отрицательный налог на доходы бедных предлагает ввести глава ВТБ
Раздадут бедным по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» 2
22:20 08-09-2020
Раздадут бедным по 30 000 рублей на «решение текущих проблем»
Найдут ли и как накажут отправителя эротического видео Заурбеку Сидакову на свадьбе с Мадиной. Молодой выволок жену за волосы после него
22:20 08-09-2020
Найдут ли и как накажут отправителя эротического видео Заурбеку Сидакову на свадьбе с Мадиной. Молодой выволок жену за волосы после него
Что категорически нельзя делать в праздник Владимирской иконы Божией Матери, чтобы не навлечь несчастья 3
22:20 08-09-2020
Что категорически нельзя делать в праздник Владимирской иконы Божией Матери, чтобы не навлечь несчастья
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно 13
22:18 08-09-2020
Пенсии в сентябре 2020 года: Кто получит прибавку в 5 686 рублей, график выплаты - узнайте срочно
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года 2
22:17 08-09-2020
Что можно и нельзя делать в Полнолуние 2 сентября и Новолуние 17 сентября 2020 года
Кому положена выплата 28000 рублей с сентября 2020, разъяснило правительство
22:16 08-09-2020
Кому положена выплата 28000 рублей с сентября 2020, разъяснило правительство
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России 2
22:15 08-09-2020
Выдадут семьям по 30 000 рублей на «решение текущих проблем» в России
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
22:13 08-09-2020
Как ретроградный Марс с 9 сентября по 14 ноября 2020 года повлияет на людей? Что стоит начинать в этот период и чего опасаться
Павел Глоба назвал самые важные годы жизни каждому знаку зодиака 8
22:12 08-09-2020
Павел Глоба назвал самые важные годы жизни каждому знаку зодиака