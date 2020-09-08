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Почему бородинский хлеб оказался не очень полезным

08:53 08.09.2020 Фото: pxhere
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Роскачество проверило бородинский хлеб с российских прилавков и выяснило, что исследованные образцы продукции содержали мало витаминов.

Почему бородинский хлеб оказался не очень полезным
При выборе бородинского хлеба Роскачество советует обращать внимание на его состав

Эксперты Роскачества проверили 26 торговых марок (ТМ) бородинского хлеба. Из них 19 ТМ изготовлены по ГОСТу, у семи ТМ нормативная документация не указана. Все товары российского производства: из Москвы и Московской области, Ставропольского края, Вологодской, Волгоградской, Омской, Ярославской, Липецкой, Белгородской, Свердловской и Курганской областей. Стоимость на момент закупки составила от 4,33 руб. до 20,99 руб. за 100 г.

"По содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было. А вот витаминов в бородинском оказалось маловато. Полностью опережающим требованиям стандарта Роскачества по содержанию витаминов В1, В2, В3 и Е не смог соответствовать ни один товар. Абсолютно у всех - замечания по содержанию витамина Е", - отмечается в сообщении.

В то же время в ходе проверки не были обнаружены консерванты и улучшители вкуса и не были найдены опасные микроорганизмы. В числе показателей безопасности проведено тестирование на 328 пестицидов, из которых лишь пять нормируются согласно российскому законодательству. Замечания у экспертов к бородинскому хлебу возникли только по наличию ненормируемых пестицидов: циперметрина, малатиона и пиримифос-метила, которые в хлеб могут попасть из растительного сырья (мука). "По всем прочим показателям безопасности замечаний нет, то есть хлеб безопасен", - подчеркнули в Роскачестве.

Эксперты зафиксировали в проверенной продукции высокое содержание пищевых волокон и минеральных веществ. Как показали испытания, у некоторых торговых марок не было должного глянца на поверхности, как полагается по ГОСТу. Кроме того, по данным исследования, у трети образцов хлеба мякиш излишне светлый, что, возможно, связано с нарушением в рецептуре соотношения ржаной и пшеничной муки. У Роскачества также есть единичные замечания к достоверности маркировки по массе нетто и пищевой ценности.

При выборе бородинского хлеба Роскачество советует обращать внимание на его состав, который должен содержать муку ржаную и пшеничную, воду, сахар, солод ржаной ферментированный, патоку, соль, кориандр и дрожжи хлебопекарные. Эксперты предупреждают: если хлеб произведен по ГОСТу, то название будет "бородинский", если по ТУ (предусматривают изменение рецептуры и/или технологии), то название может быть изменено: "бородинский новый", "Бородино" и т.д. Что касается формы хлеба, то она должна быть правильная, без выплывов, подрывов и трещин, цвет изделия - темно-коричневый с кориандром на поверхности, без подгорелой корки.

Источник: ТАСС

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