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Вырвалась на 19-е место в ТОП-25 с самым низким показателем COVID-19 Новосибирская область

08:29 08.09.2020
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Заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан.

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Новосибирская область поднялась на 19-е место в ТОП-25 регионов России с самым низким показателем заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч жителей Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) подготовил обзор регионов по заболеваемости на 100 тысяч человек — на 7 сентября. ИЦК напоминает: заболеваемость на 100 тысяч человек — один из важнейших показателей состояния здоровья граждан. Этот индекс дает объективную картину заболеваемости относительно плотности населения на данной территории.

Это основа планирования лечебно-профилактических мероприятий. 7 сентября Новосибирская область все еще удерживает 9-е место, сохраняя свою позицию в тройке наиболее благополучных субъектов СФО. Индекс заболеваемости здесь составляет 423 случая на 100 тысяч человек. Увеличение на 13,4 пункта — практически так же, как на прошлой неделе. Регион по-прежнему входит в ТОП-25 российских регионов с наиболее низким показателем заболеваемости на 100 тысяч населения.

Новосибирская область улучшила картину и поднялась на 19-е место. В СФО по данным ИЦК на 7 сентября, общий показатель — 547,8 случая на 100 тысяч человек (значительно выше, чем в Новосибирской области). Прирост, как и неделей ранее, составил 22,4 пункта. Среди федеральных округов РФ Сибирский по заболеваемости на 100 тысяч населения — уже полтора месяца занимает 5-е место. 31 августа «антилидером» СФО по данному показателю остается Республика Тыва. На неделе здесь отмечено 2181,3 случая COVID-19 на 100 тысяч человек. С 31 августа уровень заболеваемости в Тыве вырос на 49,7 пункта. На втором месте — Республика Алтай, которая отстает от Тывы в 2 раза. По России Тыва — все еще удерживает 2-е место в тройке «антилидеров», уступая только Ямало-Ненецкому АО. Самый лучший показатель среди регионов СФО — стабильно у Кемеровской области. На 100 тысяч населения здесь 260,9 случая COVID-19. Доля заболевших на 100 тысяч в Кузбассе — более чем в 8 раз ниже показателей Тывы. Кузбасс также сохраняет 8-е место в ТОП-10 российских регионов с самыми низкими показателями заболеваемости. По данным ИЦК, 7 сентября прирост показателя заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения в России составил 24,1 пункта, и теперь общий индекс — 701,9. Это значение в полтора раза выше, чем в Новосибирской области. ИЦК сообщает: в мировом рейтинге (по статистике Университета Хопкинса на 7 сентября) Россия остается на 4-ем месте по числу заболевших коронавирусом. Первая тройка — США, Бразилия и Индия. 7 сентября в РФ официально зафиксирован 1 030 690 случаев коронавирусной инфекции.
* * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)
Вырвалась на 19 е место в ТОП 25 с самым низким показателем COVID 19 Новосибирская область

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