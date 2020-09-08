Отомстил за все: Подросток отжал Audi у вредного отчима, который однажды унизил парня

После того, как документы были переоформлены, парень поднял капот, потом достал смартфон, и сделал вид, будто что-то ищет в интернете. Через минуту он залез под машину, вернул датчик и вакуумный шланг на место, завел двигатель, и показал отчиму большой палец.

Автор истории сообщает, что его Audi A3, полученная от отчима, до сих пор у него

Один из пользователей сайта Reddit рассказал историю о том, как будучи подростком проучил вредного отчима. Под видом воспитания тот присвоил его ноутбук, но вскоре сам попал в такую же ловушку.

Дело происходило 13 лет назад. Автор истории, британский парнишка, жил самостоятельно и постоянно испытывал нехватку финансов. Его самой дорогой вещью был старенький ноутбук.

Когда компьютер забарахлил, подросток безуспешно пытался заставить его работать, а потом решил обратиться за помощью к отчиму. Быстро осмотрев ноутбук, тот сообщил, что чинить его бесполезно, и попросил отдать ему этот "бесполезный хлам".

Каково же было удивление юноши, когда через 10 минут он увидел отчима, работающего за ноутбуком. "Спасибо за ноут!" - радостно произнес родственник. Он объяснил, что молодой человек мог сам за 10 минут найти информацию о неисправности в интернете, и отказался возвращать технику: "это тебе урок", мать же предпочла не вмешиваться.

Через несколько месяцев парень снова пришел в гости к матери с отчимом, и тут у него родился план мести. Он отлично разбирался в технике, а рядом с домом была припаркована Audi A3 2001 года.

Парень залез под машину, и быстро отсоединил датчик уровня масла и вакуумную магистраль турбины. Дальше ситуация развивалась так же, как в случае с ноутбуком, только герои поменялись местами. Теперь уже отчим просил пасынка помочь ему разобраться, а тот предложил отправить машину на свалку. Audi и раньше часто ломалась и уже требовала кое-каких вложений, поэтому отчим согласился отдать машину по цене металлолома - за 100 фунтов.

После того, как документы были переоформлены, парень поднял капот, потом достал смартфон, и сделал вид, будто что-то ищет в интернете. Через минуту он залез под машину, вернул датчик и вакуумный шланг на место, завел двигатель, и показал отчиму большой палец. В этот момент тот все понял. Он был очень зол, требовал вернуть машину, взывая к справедливости. И тут ему напомнили про историю с ноутбуком. Мама парня только рассмеялась, и сказала, что отчим виноват сам.

Автор истории сообщает, что его Audi A3, полученная от отчима, до сих пор у него. Машина пребывает практически в выставочном состоянии, и отлично работает.

Источник: rg.ru