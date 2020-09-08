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Здоровье / Общество

Названа специя для лечения и защиты от рака груди

10:30 08.09.2020 Фото: pxhere.com
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Компоненты этого чудодейственного продукта, предотвращают образование холестериновых бляшек, снижая уровень так называемого плохого холестерина.

Названа специя для лечения и защиты от рака груди
Появились хорошие новости для тех людей, которые любят добавлять в пищу специи
Сюжет: Онкология
Названа специя для лечения и защиты от рака груди

Названа специя для лечения и защиты от рака грудиОпухоли: какими бывают, боятся ли их, как избежать появления ракаЕщё 294 новостей

Появились хорошие новости для тех людей, которые любят добавлять в пищу специи. Британские учёные определили, что в паприке находятся компоненты, которые предотвращают ряд опасных патологий, среди которых онкология и заболевания сердца.
Врачи назвали специю долголетия

Самые распространённые недуги, которые уносят жизни большей части человечества на планете, это онкология и заболевания сердечно-сосудистой системы. Учёные настоятельно рекомендуют в качестве профилактического средства употреблять в пищу пряность, полученную из сушёного перца Capsicum annuum.

Компоненты этого чудодейственного продукта, предотвращают образование холестериновых бляшек, снижая уровень так называемого плохого холестерина. Также в паприке находятся элементы, которые способны защитить организм человека от развития раковых клеток. Это заслуга бета-каротина, лютеина и зеаксантина, которые препятствуют воздействию окислительного стресса на клетки. А это одна из важных причин появления воспалительных процессов в организме.

Учёные озвучили тот факт, что вещества, содержащиеся в паприке способны подавить деление раковых клеток, снижая их жизнеспособность. Наибольший эффект от использования паприки замечен при профилактике рака молочной железы. Это поможет 20% женщинам избежать развития рака. А так как на сегодняшний день лекарства от этого недуга не существует, то данный метод поможет хотя бы попытаться предупредить его развитие.

Подводя итоги исследований свойств паприки, которая способна защитить организм от онкологических заболеваний и укрепить сердце, её смело можно назвать специей долголетия.

Источник: rsute.ru

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