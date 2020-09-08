Папина дочка: Дочь Дмитрия Маликова выложила селфи с отцом

Дочь Дмитрия Маликова выложила в сеть фото, сделанное во время визита в Большой театр.
Стефания Маликова на своей странице в Instagram разместила совместный снимок с отцом — Дмитрием Маликовым, сделанный в Большом театре. На «зеркальном» селфи 20-летняя девушка в черном платье с открытыми плечами и клатчем в руке позирует вместе с музыкантом.
В момент съемки любящий отец, улыбаясь, смотрит на дисплей смартфона дочери.
«Прекрасный вечер в Большом театре», — подписала публикацию Стефания Маликова.
Пользователи, подписанные на страницу дочери Дмитрия Маликова, отметили, что близкие люди провели идеальный семейный вечер. Многие юзеры указали, что музыкант не уступает Стефании по элегантности и достаточно молодо выглядит.
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«Какая красотка!»
«Очень красивая фотография»
«Любо-дорого глядеть…»
«Как будто с парнем своим»
«Красивые люди в красивом месте», — пишут подписчики.
Источник: 5-tv.ru