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Красота / Общество

Папина дочка: Дочь Дмитрия Маликова выложила селфи с отцом

15:43 08.09.2020 Фото: https://www.instagram.com/p/CEzh4AZhmVv/
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В момент съемки любящий отец, улыбаясь, смотрит на дисплей смартфона дочери.

Папина дочка: Дочь Дмитрия Маликова выложила селфи с отцом
Стефания Маликова на своей странице в Instagram разместила совместный снимок с отцом — Дмитрием Маликовым

Дочь Дмитрия Маликова выложила в сеть фото, сделанное во время визита в Большой театр.
Стефания Маликова на своей странице в Instagram разместила совместный снимок с отцом — Дмитрием Маликовым, сделанный в Большом театре. На «зеркальном» селфи 20-летняя девушка в черном платье с открытыми плечами и клатчем в руке позирует вместе с музыкантом.

В момент съемки любящий отец, улыбаясь, смотрит на дисплей смартфона дочери.

«Прекрасный вечер в Большом театре», — подписала публикацию Стефания Маликова.

Пользователи, подписанные на страницу дочери Дмитрия Маликова, отметили, что близкие люди провели идеальный семейный вечер. Многие юзеры указали, что музыкант не уступает Стефании по элегантности и достаточно молодо выглядит.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Beautiful evening in Bolshoi Theatre Dress @dressbystesha 😁

Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova)

«Какая красотка!»

«Очень красивая фотография»

«Любо-дорого глядеть…»

«Как будто с парнем своим»

«Красивые люди в красивом месте», — пишут подписчики.

Источник: 5-tv.ru

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