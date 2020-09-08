Данила Козловский уходит из семьи к известной актрисе Оксане Акиньшиной

Более полугода актер встречается с известной актрисой Оксаной Акиньшиной. Отношения у них закрутились на съемках фильма, который он режиссирует.

Дочка родилась у Козловского и Зуевой в марте 2020 года

Российский актер Данила Козловский решил круто поменять свою жизнь, если верить информации Telegram-канала "Закулисье". Он якобы оставил мать новорождённой дочки Ольгу Зуеву.

Теперь он уже более полугода встречается с известной актрисой Оксаной Акиньшиной. Отношения у них закрутились на съемках фильма, который он режиссирует.

Сейчас Ольга Зуева, которая тоже является актрисой, остается в Нью-Йорке. Тем не менее, Козловский не оставляет семью без поддержки. Также он старается выстроить отношения со всеми тремя детьми Акиньшиной.

Между тем еще один Telegram-канал Peopletalk сообщил, что 35-летнюю звезду российского кино заметили на отдыхе в Бодруме в компании 33-летней Акиньшиной. Официально информацию о произошедшем пока никто не подтвердил.

Интересно, что дочка родилась у Козловского и Зуевой в марте 2020 года. Ее назвали Ода-Валентина.

Источник: mk.ru