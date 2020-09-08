Главные запреты 8 сентября 2020 года в праздник Владимирской иконы Богоматери

8 сентября отмечают праздник чудотворной иконы Владимирской Богоматери. Она считается главной покровительницей всех верующих людей. На протяжении многих веков ее образ и лик помогал и оберегал от врагов. Но она не только защищает, но и излечивает людей.
Пред этой иконой принято молиться об исцелении от самых тяжелых заболеваний, а так же о помощи в беде и нужде. Владимирская Богоматерь всегда помогает просящим. А в день памяти иконе Владимирской Богоматери все молитвы становятся сильны вдвойне.
3 июня обязательно нужно:
- Читать молитвы. Если нет возможности сходить в церковь модно молиться дома.
- Молится нужно не только за себя, но и за мир в целом. За беды других, населения и народов.
- Молясь вкладывайте огромные силы в свои слова, тогда вы получите мощную защиту.
- Хорошо в этот день поставить свечи за здравие и упокой души.
- Благодарите в этот день Божию Матерь и просите прощения за грехи.
Запреты в праздник Владимирской иконы Божией Матери:
- Запрещено в этот день употреблять жирную пищу. Очиститься нужно не только духовно, но и физически в этот праздник.
- Грубые слова и сквернословие так же под запретом.
- Обижаться и таить в себе негатив. Наполните себя любовью в этот день, благодарите все вокруг.