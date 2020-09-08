Главные запреты 8 сентября 2020 года в праздник Владимирской иконы Богоматери

Пред этой иконой принято молиться об исцелении от самых тяжелых заболеваний, а так же о помощи в беде и нужде.

Молитвы пред этой иконой считаются универсальными и помогают по вере вашей от любой напасти

8 сентября отмечают праздник чудотворной иконы Владимирской Богоматери. Она считается главной покровительницей всех верующих людей. На протяжении многих веков ее образ и лик помогал и оберегал от врагов. Но она не только защищает, но и излечивает людей.

Пред этой иконой принято молиться об исцелении от самых тяжелых заболеваний, а так же о помощи в беде и нужде. Владимирская Богоматерь всегда помогает просящим. А в день памяти иконе Владимирской Богоматери все молитвы становятся сильны вдвойне.

3 июня обязательно нужно:

Читать молитвы. Если нет возможности сходить в церковь модно молиться дома.

Молится нужно не только за себя, но и за мир в целом. За беды других, населения и народов.

Молясь вкладывайте огромные силы в свои слова, тогда вы получите мощную защиту.

Хорошо в этот день поставить свечи за здравие и упокой души.

Благодарите в этот день Божию Матерь и просите прощения за грехи.

Запреты в праздник Владимирской иконы Божией Матери: