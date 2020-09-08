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Опровергли необратимость последствий от COVID-19 ученые

08:30 08.09.2020 Фото: pixabay
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В течение полугода многие из них — в том числе повреждения легких и тромбы — пропадали у пожилых австрийцев, за которыми наблюдали медики.

Опровергли необратимость последствий от COVID 19 ученые
повреждения тканей легких и сердца, связанные с коронавирусной инфекцией, не остаются у пациентов навсегда

Медики выяснили, что повреждения тканей легких и сердца, связанные с коронавирусной инфекцией, не остаются у пациентов навсегда. К такому выводу их привели наблюдения за состоянием тканей легких и сердца нескольких десятков пациентов, которые выздоровели от COVID-19. Результаты исследования специалисты представили на Международном конгрессе Европейского респираторного общества (ERS).

«Плохая новость заключается в том, что следы повреждений остаются на снимках легких пациентов даже через несколько недель после их выписки из больницы. Есть и хорошая новость — со временем они исчезают. Это говорит о том, что легкие могут залечивать подобные повреждения», — рассказала Сабрина Саханич, медик из Инсбрукского университета (Австрия) и один из авторов исследования.

Практически с первых дней после начала вспышки коронавирусной инфекции ученые знают, что вирус SARS-CoV-2 поражает клетки не только в легких, но и в других органах, в том числе внутри слизистой оболочки носа, пищевода, сосудов и сердца.

Ученые предполагают, что это может объяснять то, почему многие заболевшие COVID-19 не только страдают от нарушений в работе органов дыхания, но и теряют обоняние, у них появляются проблемы с пищеварением и сбои в работе кровеносной системы.

Долгосрочные последствия болезни

Как отмечает Саханич, медики пока не знают, насколько постоянны все повреждения, связанные с заражением SARS-CoV-2, и как сильно они могут угрожать переболевшим в будущем. Австрийские ученые провели первые наблюдения такого рода, следя за пациентами на протяжении 24 недель после выписки.

В общей сложности в исследовании участвовало 82 пожилых жителя Инсбрука. Ученые наблюдали за их самочувствием и изменениями в состоянии легких на протяжении полугода, опрашивая пациентов, забирая у них кровь на анализ и делая новые снимки легких каждые шесть недель.

В первые дни после выписки повреждения легких были у 88% пациентов. При этом половина из них постоянно кашляла или ощущала нехватку воздуха, что было связано с пониженной способностью легких к обмену газами. Аналогичные проблемы ученые зафиксировали в работе органов кровообращения — у 59% пациентов в сосудах были тромбы, а работа левого предсердия у них серьезно нарушилась.

Последующие наблюдения показали, что ситуация несколько улучшилась через три месяца: видимые повреждения легких наблюдались только примерно у половины переболевших COVID-19, а кашель, тромбы и другие неприятные последствия перенесенной инфекции проявлялись реже. Все это говорит о том, что многие тяжелые последствия этой болезни вовсе не необратимы, чего раньше опасались ученые.

Источник: ТАСС

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