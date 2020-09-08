О чем молятся в Сретение Владимирской иконы Божьей Матери 8 сентября 2020. Текст молитвы

Ровно 615 лет назад этот образ Богоматери был перенесен из города Владимира в Москву, в Успенский собор. Совсем близко к столице стояла огромная армия Тамерлана. И люди, встречая икону, на коленях молились от всей души: «Матерь Божия, спаси Землю Русскую!».

Перед Владимирской иконой Божьей Матери молятся о мире для всей России

Существует историческое свидетельство, что Тамерлан, или железный хромец Тимур, как его называли в летописях, в это время задремал под сенью своей походной кибитки. И ему во сне явилась в огненном сиянии Дева Мария, чье имя ему было неизвестно. Она произнесла повеление оставить границы Руси.

Проснувшись, великий полководец в трепете стал спрашивать, кто это могла быть. Его советники ответили, что это Матерь Иисуса Христа, Та, что защищает православных. И жестокий завоеватель отступил, он внял предупреждению свыше. И оставил русские земли не завоеванными. В честь этого на Кучковом поле, где произошла встреча Владимирской иконы Божьей Матери, был построен Сретенский монастырь.

История создания образа такова – еще при земной жизни Богородицы ее образ был писан Евангелистом Лукой на доске от стола, за которым совершали трапезу Иисус со своей Матерью и праведным Иосифом. Увидев свой образ, Дева Мария произнесла: «Отныне ублажат меня все роды. Благодать рождшегося от меня и моя с этой иконой да будет».

В 1131 году чудотворный образ был передан из Константинополя на Русь князю Мстиславу. В 1155 году сын Юрия Долгорукого, основателя Москвы, князь Андрей Боголюбский , перенес икону в город Владимир и поместил в Успенском соборе. С тех пор икона и получила название Владимирская.

Перед Владимирской иконой Божьей Матери молятся о мире для всей России, о помощи тем, кто служит в армии или другом образом защищает Родину, о разрешении сложной ситуации на работе, при конфликте с коллегами и начальством, о поддержке в тяжелом жизненном положении, когда не хватает сил для борьбы с невзгодами.

Молятся Владимирской иконе Божьей Матери и о мире и согласии в семье, чтобы в супружеской паре установилась гармония. Молятся перед чудотворным образом и об избавлении от любых телесных болезней.

Владимирская икона считается чудотворной, и ее изображение у многих православных имеется дома. Кроме того, можно помолиться Богородице в храме.

Самая известная молитва Богородице — «Богородице Дево радуйся»:

Богородице Дево радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

К Деве Марии можно обратиться и с собственными словами. Эксперты сайта dailyhoro.ru напоминают, что тексты молитв необходимо читать не как заклинания или заученный наизусть текст у доски, а с верой в сердце и пониманием каждого слова.

О чем молиться в этот праздник? В первую очередь, икона дает защиту от врагов. Этим она прославлена в русской истории. Владимирская икона — примиряющая, молитвы, обращенные к ней, примиряют враждующие стороны, помогают обрести внутренний мир, найти правильный путь в сложной ситуации.

Еще одна молитва по этому случаю:

Заступница усердная, Мати Богородица, помоги и дай спасение (мне или тому, за кого молящийся просит; необходимо также указать, о чем моление и поблагодарить за помощь в своем обращении).

Самая короткая, но сильная молитва Божией Матери —

«Пресвятая Богородица, спаси нас».

Источник: tvsamara