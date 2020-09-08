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Облегченную версию вакцины от COVID-19 выпустят в России

09:15 08.09.2020 Фото: pixabay
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В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей.

Облегченную версию вакцины от COVID 19 выпустят в России
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Вакцина против коронавируса будет двух категорий, об этом рассказал в интервью радио Sputnik завотделом НИЦЭМ имени Гамалеи, профессор Александр Бутенко.

На основе российской вакцины "Спутник V" будут производиться две категории препаратов. Произойдет это, скорее всего, после завершения этапа массового тестирования на добровольцах, пока же единую формулу должны проверить на как можно большем количестве людей, отметил в интервью радио Sputnik заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко.

"При тестировании вакцины должны быть достаточно большие контингенты людей всех возрастных и гендерных групп. Это должно быть всестороннее исследование, поскольку потом сама схема вакцинации будет распространяться на большую часть населения. Надо определить все возможные варианты применения", – рассказал ученый.

В тестовой вакцинации принимают участие только люди старше 18 лет, но итоговый продукт должен подходить и для детей, пояснил Александр Бутенко. Поэтому, по его словам, после испытаний стоит ожидать появления еще одного варианта вакцины ‒ более легкого.
"Вакцины будут двух категорий: для взрослых и для детей. Для детей она будет более щадящая и менее реактогенная (вызовет меньше побочных эффектов, – ред.). У детей масса тела меньше, чем у взрослого, поэтому им уменьшат дозировку. К тому же иммунная система у ребенка может быть не такая развитая, как у взрослого. Так или иначе, у всех вакцин есть градации ‒ для детей и для взрослых", – уточнил Александр Бутенко.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину "Спутник V" от вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 болезни COVID-19. Ее разработал Центр имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
В ходе испытаний препарат сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ у ста процентов участников исследований и не вызвал у них серьезных нежелательных явлений ни по одному из критериев.

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