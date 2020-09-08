Меган Маркл и принц Гарри выплатили 2,4 млн фунтов стерлингов за реконструкцию Frogmore после сделки с Netflix

Депутаты парламента призвали герцога и герцогиню Сассекских вернуть деньги, потраченные на их Виндзорский дом, после того как на прошлой неделе они заключили сделку с Netflix на сумму 112 миллионов фунтов стерлингов.

Фрогмор пришел в упадок еще до того, как пара переехала сюда

Принц Гарри и Меган Маркл вернули налогоплательщикам 2,4 миллиона фунтов стерлингов за ремонт Фрогмор-коттеджа.

Депутаты парламента призвали герцога и герцогиню Сассекских вернуть деньги, потраченные на их Виндзорский дом, после того как на прошлой неделе они заключили сделку с Netflix на сумму 112 миллионов фунтов стерлингов.

Представитель супружеской пары сказал: "герцог Сассекс внес свой вклад в суверенный Грант.

- Этот взнос, первоначально предложенный принцем Гарри, полностью покрыл необходимые расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, принадлежащего ее Величеству Королеве, и останется британской резиденцией герцога и его семьи."

Фрогморский коттедж второго класса в Виндзоре был свадебным подарком королевы, но остался пустым после того, как Меган и Гарри уехали в Лос-Анджелес с малышом Арчи.

Первоначально считалось, что супруги будут платить арендную плату в размере 18 000 фунтов стерлингов в месяц, чтобы сохранить дом, если они вернутся в Великобританию.

Но теперь они живут в особняке стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов с девятью спальнями и 16 ванными комнатами в престижном Монтесито, Санта-Барбара.

Фрогмор пришел в упадок еще до того, как пара переехала сюда.

Строители работали круглосуточно в течение примерно шести месяцев, чтобы они могли переехать до рождения ребенка Арчи.

Он нуждался в обширной перепроводке-включая новую электрическую подстанцию — и установке современных газовых и водопроводных сетей.

Публика платила за кухню, ванные комнаты и даже встроенные шкафы, а также за услуги известного дизайнера интерьеров.

Кроме того, были заменены деревянные потолочные балки и балки пола, а также обновлены неэффективные системы отопления.

Но солидный счет за ремонт в размере 2,4 миллиона фунтов стерлингов был оплачен налогоплательщиком.

БАНК ПАПЫ

Это происходит, как выяснилось, принц Чарльз больше не финансирует своего сына после сделки с мега-баксами Netflix.

Принц Уэльский финансировал поездку этой пары в Калифорнию с тех пор, как они ушли с поста старших членов королевской семьи в конце марта.

Это было несмотря на то, что пара поклялась в своем заявлении Megxit, что они будут " работать, чтобы стать финансово независимыми."

Вопросы были подняты, когда этим летом они взяли ипотеку на сумму 9,5 миллиона долларов на особняк площадью 14 563 квадратных фута в Монтесито, все еще выплачивая Фрогмору.

Гарри ранее конфликтовал с королевской семьей из-за средств после женитьбы на бывшей актрисе Меган Маркл в 2018 году.



PORTU-NO!Разъяренные британцы платят £1k, чтобы побить карантин только для правительства, чтобы держать его вне красного списка

КРОВЬ НА УЛИЦАХ ГОРОДА

Еще четыре человека зарезаны в очередную ночь ножевого погрома в Лондоне

Авторы Омид Скоби и Кэролин Дюран утверждали: "братьям иногда приходилось соперничать за дополнительные средства для проектов со своим отцом, который также помогал покрывать расходы, связанные с Камиллой, и некоторые из них для его сыновей (включая гардероб Кейт и Меган).

"Они на самом деле действительно должны обсуждать, кто получает какую сумму денег от своего отца, чтобы финансировать свои проекты", - сказал помощник. "Добавьте к этому тот факт, что существует внутренняя иерархия, и это действительно сложно"."

Источник: thesun.co.uk