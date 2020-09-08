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Готовиться к новой волне пандемии COVID-19 призвала ВОЗ

09:35 08.09.2020
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Как отметил Тедрос Аданом Гебрейесус, "вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни".

Готовиться к новой волне пандемии COVID 19 призвала ВОЗ
Глава ВОЗ призвал мировое сообщество готовиться к новой пандемии

Нынешняя пандемия заболевания, вызываемого новым коронавирусом, не является последней, поэтому мир должен заблаговременно готовиться к новой. Об этом заявил в понедельник на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Это не последняя пандемия. История учит нас, что вспышки болезней и пандемии являются, по сути, частью жизни", - сказал гендиректор. "Когда придет следующая пандемия, мир должен быть подготовлен [к ней] в большей степени, чем он был в этот раз", - констатировал глава ВОЗ.

По его словам, пандемия заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, "учит всех множеству уроков". "Один из них состоит в том, что здоровье - это не предмет роскоши для тех, кто может его себе позволить, это необходимость и человеческое право", - подчеркнул Тедрос Аданом Гебрейесус и добавил, что система здравоохранения представляет собой "основу общественной, экономической и политической стабильности".

Это означает, продолжил он, что следует инвестировать в "предотвращение, выявление [болезней] и реагирование" на них. Тедрос Аданом Гебрейесус призвал все страны "инвестировать в общественное здравоохранение, и особенно в первичную медицинскую помощь".

В качестве положительного примера глава ВОЗ привел усилия Таиланда по развитию здравоохранения. Он также отметил "трудные решения", принятые Италией в рамках борьбы с коронавирусом, позволившие "взять COVID-19 [название заболевания] под контроль". Среди стран, добившихся хороших результатов в противодействии распространению инфекции, гендиректор назвал также Монголию, Маврикий, Уругвай и ряд других государств.

Источник: ТАСС

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