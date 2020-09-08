Умер раздавленный огромной металлической трубой рабочий во время сварки в Бердске

Инцидент произошел в минувшие выходные

Сегодня, 8 сентября, главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская сообщила "Курьер. Среда. Бердск", что травмированный во время сварки рабочий в Бердске - скончался.

- По этому случаю летальный исход, - сообщила Алла Николаевна.

Напомним, днем в субботу, 5 сентября, в Бердске произошло ЧП. При производстве сварочных работ, на улице Зональной пострадал один из рабочих - его придавило огромной металлической трубой. Улица находится за железной дорогой в районе Агролеса, недалеко от главной насосной станции.

Информацию "Курьер. Среда. Бердск" подтвердили в бердском поисково-спасательном отряде. Его сотрудники участвовали в транспортировке пострадавшего до машины скорой помощи. Рабочего, получившего травмы, госпитализировали в бердскую ЦГБ.

Подробности - в ближайшее время.