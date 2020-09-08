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Как нашли отраву в организме Навального, не рассказали России в институте токсикологии ФРГ

10:30 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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Именно лаборатория этого института якобы нашла в организме Навального "Новичок".

Как нашли отраву в организме Навального, не рассказали России в институте токсикологии ФРГ
Бундесвер ответил на запрос об отравлении Навального

В Институте фармакологии и токсикологии Вооруженных сил Германии (InstPharmToxBw) ответили на запрос RT о предоставлении дополнительной информации об отравлении блогера Алексея Навального.
Отмечается, что именно лаборатория этого института якобы нашла в организме Навального "Новичок".
В ответ на обращение телеканала в институте заявили, что лаборатории удалось "неоспоримо" доказать присутствие боевого отравляющего вещества в биомедицинских образцах блогера.

"Тем не менее, по соображениям секретности, мы не можем предоставить никаких дополнительных сведений о примененных методах и процедурах или каких-то других деталей", — говорится в ответе института.
В организации также отказали в проведении съемок в InstPharmToxBw, а также в записи интервью с кем-либо из сотрудников.

Госпитализация Навального

Навального госпитализировали 20 августа в Омске, после того как ему стало плохо в самолете. В ходе обследований у блогера обнаружили нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче пациента российские специалисты не нашли.

Семья Навального потребовала перевезти его в Германию. Российские врачи разрешили это сделать сразу же, как только стабилизировалось состояние пациента. После госпитализации блогера в немецкую клинику правительство ФРГ заявило, что его отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва направила в Берлин официальный запрос. Ответа на него пока нет.
Российская прокуратура и полиция начали проводить проверки еще в день госпитализации Навального. В посольстве России в Берлине заявляли, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генеральной прокуратуры от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального.
В понедельник берлинская клиника Charite сообщила, что состояние блогера улучшилось, его вывели из комы.

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