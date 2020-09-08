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Кардиолог из поликлиники звала на прием старушку на улице в Бердске. После попросила разменять 5 000 рублей

11:40 08.09.2020, Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Причем, очень настойчиво предлагает пройти в их квартиру. Двое бердчанок раскусили мошенницу и прямо сказали ей об этом. "Врач" сразу убежала.

Кардиолог из поликлиники звала на прием старушку на улице в Бердске. После попросила разменять 5 000 рублей
Никогда не разменивайте деньги незнакомым людям

Избегать общения с женщиной лет 45-50, одетой в светлую куртку, призывает пенсионеров жительница Бердска Галина Петровна.

В прошедшую субботу Галина Петровна беседовала со своей соседкой возле подъезда дома №18 по ул. Ленина. К ним подошла женщина, представилась кардиологом, назвала свое имя и фамилию. Стал приглашать прийти на прием.

-Я ей говорю, что только вчера была в поликлинике, вашей фамилии как кардиолога там нет. Я знаю Колпачеву, Липскую и все. Она говорит, что новенькая. Уговаривала, уговаривала, а потом и спрашивает: «Вы можете мне разменять 5000 рублей?». Я отвечаю: «Боже, кто ходит с такими деньгами, если за квартиру заплатить, так мы рядом все обошли. Она настаивает, мол, ей надо разменять. Я говорю, так вот три минуты, вернее три шага, мясной магазин, другие. Она уверяет, что не меняют. Так вы купите что-то и вам сдачу дадут. Нет, ей надо разменять. Мол, у меня же деньги дома есть. Я говорю — у меня и муж дома есть. Но он вас погонит палкой, чтобы я меняла кому-то деньги, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» 8 сентября Галина Петровна.

Бердчанка была совершенно уверена, что перед ней стоит мошенница. И напрямую заявила ей об этом. Женщина тут же развернулась и быстро, почти бегом, рванула от подъезда.

- Я даже ее лицо толком не успела рассмотреть, а мне надо было бы ее сфотографировать. И сказать: давай я тебя сфотографирую и когда приду на прием, покажу фото, чтобы вы меня узнали, вспомнили, что приглашали. А сама это фото отправила бы в полицию.

Галина Петровна уверена, что деньги, которые хотела разменять мошенница — фальшивка. Поэтому предупреждает бердчан: не поддавайтесь на уловки мошенников, кем бы они не представлялись. Все, что запомнила о мошеннице-кардиологе пенсионерка, это то, что выглядела она лет на 45-50, на ней была надета светлая куртка.

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