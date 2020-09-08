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Повысят зарплаты бюджетников с 1 октября 2020 в России

11:35 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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Распоряжение, подписанное главой правительства страны Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

Повысят зарплаты бюджетников с 1 октября 2020 в России
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Зарплаты сотрудников бюджетных организаций в России проиндексируют на 3% с 1 октября. Соответствующее распоряжение, подписанное главой правительства страны Михаилом Мишустиным, опубликовано 7 сентября на официальном портале нормативно-правовых актов.

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.

Индексация также затронет работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

В августе партия «Единая Россия» выступила с предложением увеличить долю оклада в зарплате бюджетников до 70%. Минтруд поддержал инициативу партии лишь концептуально. Однако в ведомстве отметили, что вопрос о единой предельной доле оклада в заработных платах всех сотрудников этой сферы нуждается в дополнительной отраслевой проработке.

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