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Выпустили из психушки на свободу за подписку на группу о теракте в школе "Колумбайн" школьницу в Красноярске

11:52 08.09.2020 Фото: pixabay.com
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Девочку госпитализировали «при отсутствии должных клинических исследований и доказательств того, что ребёнок представляет опасность для себя и окружающих, на основании неаргументированных, непрофессиональных и бездоказательных выводов комиссии экспертов».

Выпустили из психушки на свободу за подписку на группу о теракте в школе Колумбайн школьницу в Красноярске
Принудительное заключение красноярской школьницы в психушку обжаловали

Адвокат Владимир Васин сегодня обжаловал решение Октябрьского райсуда Красноярска, разрешившего принудительную госпитализацию 14-летней Алены Прокудиной, сообщил глава правозащитной организации Агора Павел Чиков в своем Telegram канале.

В тексте жалобы говорится, что Прокудину госпитализировали «при отсутствии должных клинических исследований и доказательств того, что ребёнок представляет опасность для себя и окружающих, на основании неаргументированных, непрофессиональных и бездоказательных выводов комиссии экспертов». Адвокат Васин считает, что решение суда — «незаконное и необоснованное».

Так же по мнению правозащитника, в материалах дела отсутствуют документальные доказательства имеющихся у ФСБ сведений о том, что у Алены замечены «особенности поведения, не соответствующие существующим социальным нормам». Именно на такие оперативные данные ссылался суд первой инстанции при принятии решения о госпитализации. Адвокат подчеркнул, что наличие у школьницы тяжелого психического расстройство также не доказано, как и аргументов в пользу готовящихся ею экстремистских преступлений.

26 августа сотрудники ФСБ пришли к школьнице и её родителям с обыском, а после мать девочки заставили подписать разрешение на обследование, и тогда же Прокудину увезли в Красноярский краевой психдиспансер №1.

Алена была подписчиком паблика в "ВКонтакте", посвящённому теракту в американской школе "Колумбайн" в 1999 году. Подробнее об этой истории писал портал Медиазона.

Источник: precedent.tv

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