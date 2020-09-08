С соплями и кашлем тащат в больницу детей родители в Бердске: Когда приедет врач на дом, узнайте

В регистратуру детской поликлиники Бердска сложно дозвониться и большие очереди по понедельникам

Нужно ли идти в поликлинику, сели у ребенка симптомы простуды, интересуются жители Бердска.

-Сейчас пандемия, самоизоляция. У меня заболел ребенок. Сопли, кашель. И не знаю, звонить и вызывать врача или идти в поликлинику. Одна знакомая говорит, что врачи обязаны приходить к ребенку с симптомами ОРВИ на дом, другая, что звонила в регистратуру, сын заболел, ей сказали, чтобы они приходили на прием, - рассказала 7 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Елена.

В регистратуре детской поликлиники №1 оператор ответила (ожидание ответа менее минуты, - прим. ед.), что мамам с детьми нужно идти на прием в поликлинику, так как очень много вызовов на дом. Врач придет к маленькому пациенту, если у него температура выше 38 градусов.

Если у ребенка нет температуры, нужно надевать масочку и приходить в поликлинику, врач принимает, либо участковый педиатр, либо дежурный, отметила оператор.